Лицензию российских букмекеров 1xBet аннулирует Комиссия по регулированию азартных игр

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей заявила об аннулировании лицензий ООО "ТБК". Речь идет о казино в интернете и букмекерской деятельности.

Это русские букмекеры 1xBet. Соответствующее решение было принято из-за нарушений законодательства Украины.

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Комиссия ликвидировала лицензии российских букмекеров 1xBet

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на очередном заседании приняла решение об аннулировании ООО "ТБК" двух лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр: казино в сети интернет и букмекерской деятельности,

– говорится в сообщении.

Согласно информации, предоставленной Бюро экономической безопасности Украины, Комиссия провела проверку и выявила:

недостоверные сведения в документах, поданных предприятием для получения лицензии;

а именно информации, указанной в письмах ООО "ТБК" о том, что они не действуют в интересах резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, и/или действия которых создают условия для возникновения военного конфликта и применения военной силы против Украины.

В Комиссии подчеркнули, что необходимо неукоснительно соблюдать положения действующего законодательства Украины. Более того, недопустимы любые связи организаторов азартных игр с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины.

Что этому предшествовало

На сайте Офиса Президента в начале июля появилась петиция по поводу запрета работы в Украине российского букмекера 1xBet. Она набрала более 26 тысяч подписей из 25 тысяч нужных, чтобы президент ее рассмотрел.

В августе Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю вместе со стражами порядка проработать вопрос о запрете работы в Украине российского букмекера 1xBet.

Следует вспомнить, что 1xBet принадлежит трем россиянам: роману семиохину, сергею каршкову и дмитрию казорину.

Торговые марки 1xBet в 2015 году были изданы по заявлению компании "1ИксКорп Эн.Ви", которая зарегистрирована на острове Кюрасао в Нидерландах. Владельцем регистрации выступила кипрская "Навасард Лтд". Сами российские владельцы тоже живут на Кипре.

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