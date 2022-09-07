Це російські букмекери 1xBet. Відповідне рішення ухвалили через порушення законодавства України.

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Комісія ліквідувала ліцензії російських букмекерів 1xBet

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на черговому засіданні ухвалила рішення про анулювання ТОВ "ТБК" двох ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності,

– мовиться в повідомленні.

Відповідно до інформації, наданої Бюро економічної безпеки України, Комісія провела перевірку та виявила:

недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

а саме інформації, зазначеної у листах ТОВ "ТБК" про те, що вони не діють в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

У Комісії наголосили, що необхідно неухильно дотримуватись положень чинного законодавства України. Ба більше, недопустимості будь-які зв'язки організаторів азартних ігор з державами, що здійснюють збройну агресію проти України.

Що цьому передувало

На сайті Офісу Президента на початку липня з'явилась петиція щодо заборони роботи в Україні російського букмекера 1xBet. Вона набрала понад 26 тисяч підписів з 25 тисяч потрібних, щоб президент її розглянув.

У серпні Володимир Зеленський доручив прем'єру Денису Шмигалю разом із правоохоронцями опрацювати питання щодо заборони роботи в Україні російського букмекера 1xBet.

Варто пригадати, що 1xBet належить трьом росіянам – Роману Семіохіну, Сергію Каршкову та Дмитру Казоріну.

Торгові марки 1xBet в 2015 році були видані за заявою компанії "1ІксКорп Ен.Ві", яка зареєстрована на острові Кюрасао, що в Нідерландах. Власником реєстрації виступила кіпрська "Навасард Лтд". Самі російські власники також живуть на Кіпрі.

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