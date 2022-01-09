Лицо и руки: фейерверк обжег ребенка в Черкасской области
Источник:полиция Черкасской области
Пострадал 11-летний мальчик в селе Сагуновка Черкасской области. Он нашел на улице фейерверк и поджег его, в результате чего травмировался. Правоохранители в очередной раз призвали быть осторожными с пиротехникой.
Что известно о состоянии ребенка
У мальчика ожоги лица и обеих кистей рук. Его госпитализировали.
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Сейчас помощь мальчику оказывают медики, а полиция внесла сведения в Единый учет.Важно! Правоохранители напомнили всем, что пиротехнические изделия – не игрушки и могут сильно травмировать человека. Необходимо соблюдать правила личной безопасности при использовании.
Правила при выборе пиротехнической продукции
- Покупать можно только в специализированных торговых местах.
- Проверять срок годности изделия или его гарантийный срок.
- Всегда должна быть инструкция по применению. Там есть информация об опасности пиротехнического изделия и ограничения по возрасту.
- Не покупать изделия с дефектами, повреждения корпуса или фитиля.
Важно – последствия фейерверков: смотрите видео
Полное сообщение полиции Черкасской области в Фейсбуке:
В Черкасской области ребенок травмировался пиротехникой
У мальчика ожоги лица и рук. Сейчас помощь мальчику оказывают медики. Полицией сведения внесены в Единый учет. Событие произошло сегодня, 8 января, в селе Сагуновка. 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его.
В результате пиротехническое средство вспыхнуло, ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Мальчика доставили в больницу и госпитализировали.