Лидер боснийских сербов Додик попал под санкции США
Источник:Министерство финансов США
Вашингтон наложил санкции на фаворита боснийских сербов, экс-президента Республики Сербской Милорада Додика. Причиной назвали его "дестабилизирующую коррупционную деятельность" на Западных Балканах.
В Минфине США заявили, что Додик нарушил мирное соглашение с 1995 года. Кроме этого, его обвинили во взяточничестве.
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Дестабилизация региона
Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон назвал деятельность Додика дестабилизирующей и коррупционной.
Попытки разрушить Дейтонские мирные соглашения, мотивированные его собственными корыстными интересами, угрожают стабильности Боснии и Герцеговины и всего региона.
– добавил Нельсон.
Кроме того, ввели санкции в отношении медиаплатформы "Альтернативное телевидение Баня-Луки". Отметили, что лидер боснийских сербов приобрел ее для реализации своих интересов.
В Минфине добавили, что Додик стремится вывести армию Республики Сербской из вооруженных сил Боснии и Герцеговины. По словам Нельсона, США будут действовать против тех, кто стремится к коррупции, дестабилизации и расколу.
Что такое Дейтонские соглашения?Их подписали по инициативе Великобритании и США президенты Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии в 1995 году. Договоренности положили конец этническому конфликту в стране и установили нынешнюю конституцию Боснии и Герцеговины. Следовательно, Босния и Герцеговина оставалась единственным федеративным государством.
Что этому предшествовало
- Додик не первый год добивается отделения боснийских сербов и присоединения их к Сербии.
- Летом 2021 года он активизировался, поскольку назначенный Западом Высокопоставленный представитель ввел законы, запретившие отрицать геноцид, военные преступления и прославлять людей, осужденных за эти преступления.
- В ответ на это Запад пытался изменить курс Додика, отыскав политическое решение. Но это не помогло.
- Додика поддерживает Кремль и Сербия. 2 декабря Милорад Додик встретился с Владимиром Путиным.