Лидер республиканцев в Сенате будет голосовать за оправдание Трампа: детали
Сенат США рассматривает вопрос импичмента Дональда Трампа. Лидер республиканцев Митч Макконнелл отметил, что будет голосовать за то, чтобы 45-го американского президента оправдали. Это решение может повлиять на голосование и других политиков.
Источник:Politico
Сенатор Макконнелл сообщил о своем решении по электронной почте некоторым однопартийцам.
Интересно Охота на ведьм: адвокаты Трампа раскритиковали процесс импичмента
Однако говорится лишь о тех сенаторах, которые спрашивали его мнение.
СМИ сообщают, что вероятно, что результаты разделятся 50 на 50 и попытка объявить импичмент завершится ничем.
Сенат разрешил допросить свидетелей по делу
Ожидали, что решение политики примут именно 13 февраля. Однако сенаторы решили позволить стороне обвинения допросить свидетелей, а это может затянуть процесс.
Коротко о втором импичменте Дональда Трампа:
- В Палате представителей процесс импичмента начали после беспорядков в Вашингтоне 6 января.
- Тогда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Сам Трамп выразил им свое понимание.
- Палата представителей уже поддержала объявление импичмента 45-му американскому президенту.
Поделиться новостью