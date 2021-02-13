Сенат США рассматривает вопрос импичмента Дональда Трампа. Лидер республиканцев Митч Макконнелл отметил, что будет голосовать за то, чтобы 45-го американского президента оправдали. Это решение может повлиять на голосование и других политиков.

Сенатор Макконнелл сообщил о своем решении по электронной почте некоторым однопартийцам.

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Однако говорится лишь о тех сенаторах, которые спрашивали его мнение.

СМИ сообщают, что вероятно, что результаты разделятся 50 на 50 и попытка объявить импичмент завершится ничем.

Важно! Для импичмента нужно как минимум голоса двух третей состава Сената – а это 67 сенаторов.

Сенат разрешил допросить свидетелей по делу

Ожидали, что решение политики примут именно 13 февраля. Однако сенаторы решили позволить стороне обвинения допросить свидетелей, а это может затянуть процесс.

Коротко о втором импичменте Дональда Трампа: