Сенат США розглядає питання імпічменту Дональда Трампа. Лідер республіканців Мітч Макконнелл зазначив, що голосуватиме за те, щоб 45-го американського президента виправдали. Це рішення може вплинути на голосування й інших політиків.

Сенатор Макконнелл повідомив про своє рішення електронною поштою деяких однопартійців.

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Проте мовиться лише про тих сенаторів, які питали про його думку.

ЗМІ повідомляють, що ймовірно, що результати розділяться 50 на 50 і спроба оголосити імпічмент завершиться нічим.

Важливо! Для імпічменту потрібно як мінімум голоси двох третіх складу Сенату – а це 67 сенаторів.

Сенат дозволив допитати свідків у справі

Очікували, що рішення політики ухвалять саме 13 лютого. Проте сенатори вирішили дозволити стороні обвинувачення допитати свідків, а це може затягнути процес.

Коротко про другий імпічмент Дональда Трампа: