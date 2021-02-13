Лідер республіканців у Сенаті голосуватиме за виправдання Трампа: деталі
Сенат США розглядає питання імпічменту Дональда Трампа. Лідер республіканців Мітч Макконнелл зазначив, що голосуватиме за те, щоб 45-го американського президента виправдали. Це рішення може вплинути на голосування й інших політиків.
Джерело:Politico
Сенатор Макконнелл повідомив про своє рішення електронною поштою деяких однопартійців.
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Проте мовиться лише про тих сенаторів, які питали про його думку.
ЗМІ повідомляють, що ймовірно, що результати розділяться 50 на 50 і спроба оголосити імпічмент завершиться нічим.
Сенат дозволив допитати свідків у справі
Очікували, що рішення політики ухвалять саме 13 лютого. Проте сенатори вирішили дозволити стороні обвинувачення допитати свідків, а це може затягнути процес.
Коротко про другий імпічмент Дональда Трампа:
- У Палаті представників процес імпічменту розпочали після заворушень у Вашингтоні 6 січня.
- Тоді прихильники Трампа штурмували Капітолій.Сам Трамп висловив їм своє розуміння.
- Палата представників вже підтримала оголошення імпічменту 45-го американського президента.
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