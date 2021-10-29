Лидер Тайваня впервые подтвердила присутствие военных США на острове

Цай Инвэнь, лидер Тайваня, впервые подтвердила присутствие американских войск на тайваньской земле. Речь идет именно о военных инструкторах.

Цай Инвэнь стала первым президентом Тайваня за десятилетия, которая признала присутствие американских войск на острове с учебной целью. В то же время Цай Инвэнь не сообщила, сколько американских военнослужащих находится на острове, но сказала, что "это не так много, как люди думали".

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Лидер Тайваня, который оказался в центре роста напряженности между США и Китаем, заявила, что угроза со стороны Пекина растет "с каждым днем".

Военные США в начале 2020 года опубликовали, но впоследствии удалили видео, на котором американские спецназовцы тренировали солдат на Тайване. В ноябре того же года министерство обороны Тайваня объявило, но потом опровергло местным СМИ, что американские войска обучают местных солдат на острове.

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Более года Тайвань жаловался на неоднократные миссии военно-воздушных сил Китая возле острова.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая. В Вашингтоне заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню.

В частности, 56 китайских боевых самолетов 5 октября вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Это крупнейшее из зарегистрированных вторжений ВВС Китая.

10 октября глава Китая Си Цзиньпин заявил о мирном воссоединении Тайваня с Китаем. Однако президент Тайваня Цай Инвэнь подчеркнула, что остров в дальнейшем будет укреплять военную оборону и не планирует покоряться Пекину.

. Последний официальный гарнизон Соединенных Штатов Америки покинул Тайвань в 1979 году. Тогда Вашингтон обратил формальное дипломатическое признание с Тайбэя на Пекин, хотя в СМИ говорилось о небольших развертываниях.