Лидерами симпатий украинцев стали Зеленский, Притула, Кличко и Залужный, – опрос NDI
Источник:National Democratic Institute
Среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся Владимир Зеленский, Сергей Притула, Виталий Кличко и Валерий Залужный.
Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии.
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Условия проведения опроса NDI и его результаты
Респондентам предложили ответить на вопрос, нравится ли им то или иное публичное лицо из списка. По результатам опроса, лидером симпатий стал Президент Украины Владимир Зеленский с 87%.
- На втором месте оказался Сергей Притула с 77%.
- К Виталию Кличко с симпатией относятся 63% украинцев.
- Почти столько же людей – 62% – симпатизируют Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному.
Результаты опроса NDI / Фото скриншот презентации
А лидерами антисимпатий стали:
- Петр Порошенко (19%),
- Кира Рудик (19%),
- Юрий Бойко (14%).
Опрос "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился со 2 по 9 августа 20222 года методом телефонных интервью с использованием программного обеспечения CATI. Было опрошено 2 510 украинцев. Уровень погрешности не превышает 2,2%.