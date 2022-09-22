Лидерами симпатий украинцев стали Зеленский, Притула, Кличко и Залужный, – опрос NDI

Среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся Владимир Зеленский, Сергей Притула, Виталий Кличко и Валерий Залужный.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии.

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Условия проведения опроса NDI и его результаты

Респондентам предложили ответить на вопрос, нравится ли им то или иное публичное лицо из списка. По результатам опроса, лидером симпатий стал Президент Украины Владимир Зеленский с 87%.

На втором месте оказался Сергей Притула с 77% .

. К Виталию Кличко с симпатией относятся 63% украинцев .

с симпатией относятся . Почти столько же людей – 62% – симпатизируют Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному.

Результаты опроса NDI / Фото скриншот презентации

А лидерами антисимпатий стали:

Петр Порошенко (19%),

Кира Рудик (19%),

Юрий Бойко (14%).

Опрос "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился со 2 по 9 августа 20222 года методом телефонных интервью с использованием программного обеспечения CATI. Было опрошено 2 510 украинцев. Уровень погрешности не превышает 2,2%.