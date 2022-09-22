Про це свідчить соціологічне опитування, проведене National Democratic Institute та Київським міжнародним інститутом соціології.

До теми Кличко очолює рейтинг кандидатів у мери з відривом майже в 3 раз: соцопитування

Умови проведення опитування NDI та його результати

Респондентам запропонували відповісти на запитання, чи подобається їм та чи інша публічна особа зі списку. За результатами опитування, лідером симпатій став Президент України Володимир Зеленський з 87%.

На другому місці опинився Сергій Притула з 77%.

До Віталія Кличка з симпатією ставляться 63% українців .

з симпатією ставляться . Майже стільки ж людей – 62% – симпатизують Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному.

Результати опитування NDI / Фото скриншот презентації

А лідерами антисимпатій стали:

Петро Порошенко (19%),

Кіра Рудик (19%),

Юрій Бойко (14%).

Опитування "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" проводилося з 2 по 9 серпня 20222 року методом телефонних інтерв'ю з використанням програмного забезпечення CATI. Було опитано 2510 українців. Рівень похибки не перевищує 2,2%.