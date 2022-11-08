Лидерство Путина ослабевает: ISW объяснило, от кого он зависим

Аналитики говорят, что российский диктатор Владимир Путин ослабевает. Он стал зависим от двух террористических лидеров.

Так, сейчас Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров наращивают свое влияние. Такое мнение высказали в Институте изучения войны.

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Почему Путин стал зависим от Пригожина и Кадырова

Аналитики заявили, что Путин стал зависим от сил руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Информация о широкомасштабных провалах российского военного руководства приобретает социальную динамику. Неспособность минобороны России должным образом решить эти системные проблемы и их первопричины, вероятно, будет усугублять социальное напряжение в течение всей войны.

Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин ранее подтвердил, что "Вагнер" открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне Вооруженных сил России.

А чеченский лидер Рамзан Кадыров также пытается обеспечить себе бизнес возможности на фоне российского вторжения в Украину. Так, он и его полевые командиры расширяют бизнес-сети на оккупированных территориях.

Аналитики отметили, что Пригожин и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине. Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях по Кремлю, свидетельствующих о том, что он создал в обществе представление о его возможном приходе к власти.

Заметим, что подобные дискуссии расходятся с десятилетними позиционированиями Путина, как единственного лидера для России.

Кроме этого, эксперты обратили внимание на то, что российские войска значительно истощили свой арсенал высокоточных систем вооружений и понесли значительные потери в авиации и, вероятно, будут пытаться поддерживать нынешний темп ударов по украинской критической инфраструктуре.

Кадырову и Пригожину нужен Путин

Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 каналу, что глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин существуют благодаря президенту России Владимиру Путину. На сегодняшний день они заинтересованы в том, чтобы глава Кремля оставался у власти.

Эксперт подчеркнул, что Кадыров и Пригожин умеют "очень быстро переходить на сторону сильного", но пока даже слабый Путин им очень нужен.

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