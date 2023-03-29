Следовательно, во время визита лидеры Европы не отступят касательно вопросов, в которых поддерживают Украину. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Европе есть что предложить Китаю

Визит европейских лидеров в Пекин станет дополнительной площадкой и инструментом донесения нашей позиции в Китай. Более того, Европе есть что предложить Си Цзиньпину, кроме просто заявлений.

С одной стороны, в КНР лидеры ЕС могут говорить о необходимости соблюдения принципов ООН. А с другой – осторожно давать Пекину альтернативу. В частности, в отношении рынков, которые очень важны для китайцев.

У Китая будет достаточно времени, чтобы выбрать максимально выгодный для него вариант,

– заметил политолог.

По его мнению, если победит демократия, в том смысле, что Пекин не может открыто поддерживать Москву, то это хорошо для Украины. Ведь Россия недополучит то, на что рассчитывала от Китая.

Рейтерович о предстоящей поездке лидеров Европы в Китай: смотрите видео

"Надо говорить, максимально что-то предлагать и даже в определенной степени затягивать время, пока Украина сможет победить Россию на поле боя. После этого позиция Китая сразу изменится. Возможно, Пекин берет паузу со своим "мирным планом", чтобы посмотреть, чем это закончится и не оказаться на стороне проигравших", – сказал политолог.

По его словам, Китай хочет либо быть с победителями, либо просто наблюдать.

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Лидеры ЕС могут использовать ядерные угрозы Путина

После визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву Владимир Путин снова прибег к ядерным угрозам миру. Он заявил, что Россия планирует разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. В ходе визита в Пекин европейские лидеры могут использовать угрозы Путина в переговорах с китайской стороной.

Это нужно делать. Мы должны понимать, что после 24 февраля все предыдущие принципы политики – консенсус и разговоры за круглыми столами отошли на второй план, потому что война,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, если Россия сама делает шаг, который можно использовать ей во вред, то безусловно этим надо пользоваться.