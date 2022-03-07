Лидеры Франции, США, Германии и Британии договорились продолжать давление на Россию

Джо Байден провел коллективный разговор с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

По итогам видеоконференции лидеры договорились продолжать оказывать давление на Россию из-за вторжения в Украину.

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Лидеры подтвердили свою решимость продолжать наращивать последствия для России за ее ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение в Украину,

– заявили в Белом доме.

В заявлении также говорится, что главы Франции, США, Германии и Великобритании "обсудили их недавние контакты с украинским и российским президентами". Больше деталей, к сожалению, в Белом доме не сообщают.

Пока точно неизвестно, в каком именно контексте лидеры договорились давить на Россию. Однако ранее СМИ сообщали, что Байден готов запретить импорт российской нефти без согласования Европы. Мол, именно в этом вопросе у мировых лидеров нет единства.

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