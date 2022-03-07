За підсумками відеоконференції лідери домовилися продовжувати чинити тиск на Росію через вторгнення в Україну.

Важливо Завершився третій раунд перемовин України з Росією

Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати нарощувати наслідки для Росії за її нічим не спровоковане та не виправдане вторгнення в Україну,

– заявили у Білому домі.

У заяві також зазначається, що глави Франції, США, Німеччини та Великої Британії "обговорили їхні нещодавні контакти з українським та російським президентами". Більше деталей, на жаль, у Білому домі не повідомляють.

Наразі точно невідомо, в якому саме контексті лідери домовилися тиснути на Росію. Однак раніше ЗМІ повідомляли, що Байден готовий заборонити імпорт російської нафти без погодження Європи. Мовляв, саме в цьому питанні у світових лідерів немає єдності.

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