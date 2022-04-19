Лидеры стран Запада договорились усилить давление на Москву

В правительстве Италии заявили, что ряд западных лидеров согласился усилить давление на Москву. Они провели совместную встречу 19 апреля с помощью видеосвязи.

Указывается, что необходимость увеличения давления на Кремль подтвердили высокопоставленные представители 8 стран Запада, президент Еврокомиссии и генсек НАТО. Кроме того, лидеры обсудили важность тесной координации по поддержке Украины в различных отраслях.

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О чем договорились лидеры стран Запада

На встрече с помощью видеосвязи были представлены такие западные лидеры:

премьер-министр Италии Марио Драги;

президент США Джозеф Байден;

президент Франции Эммануэль Макрон;

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

премьер-министр Японии Фумио Кисида;

президент Польши Анджей Дуда;

президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В сообщении правительства Италии говорится, что все они выразили большую обеспокоенность по поводу продолжения боевых действий на территории Украины и подчеркнули необходимость скорейшего достижения режима прекращения огня, чтобы положить конец страданиям мирного населения.

Вместе с тем подчеркивается, что все лидеры по результатам встречи достигли общего консенсуса о необходимости увеличения давления на Кремль, в частности в разработке и внедрении новых санкций против России с целью усиления ее международной изоляции.

К слову, на встрече было подтверждено общее обязательство лидеров-участников диверсифицировать источники энергии в своих странах, тем самым уменьшив зависимость от российских энергоносителей.

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