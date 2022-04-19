Лидеры стран Запада договорились усилить давление на Москву
Источник:Правительство Италии
В правительстве Италии заявили, что ряд западных лидеров согласился усилить давление на Москву. Они провели совместную встречу 19 апреля с помощью видеосвязи.
Указывается, что необходимость увеличения давления на Кремль подтвердили высокопоставленные представители 8 стран Запада, президент Еврокомиссии и генсек НАТО. Кроме того, лидеры обсудили важность тесной координации по поддержке Украины в различных отраслях.
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О чем договорились лидеры стран Запада
На встрече с помощью видеосвязи были представлены такие западные лидеры:
- премьер-министр Италии Марио Драги;
- президент США Джозеф Байден;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- канцлер Германии Олаф Шольц;
- премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- премьер-министр Японии Фумио Кисида;
- президент Польши Анджей Дуда;
- президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В сообщении правительства Италии говорится, что все они выразили большую обеспокоенность по поводу продолжения боевых действий на территории Украины и подчеркнули необходимость скорейшего достижения режима прекращения огня, чтобы положить конец страданиям мирного населения.
Вместе с тем подчеркивается, что все лидеры по результатам встречи достигли общего консенсуса о необходимости увеличения давления на Кремль, в частности в разработке и внедрении новых санкций против России с целью усиления ее международной изоляции.
К слову, на встрече было подтверждено общее обязательство лидеров-участников диверсифицировать источники энергии в своих странах, тем самым уменьшив зависимость от российских энергоносителей.
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