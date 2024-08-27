Уволенная из Львовской ОГА чиновница объяснила, почему не встала во время гимна

Работницу Львовской ОГА Лидию Данько уволили после того, как та не встала во время исполнения гимна, а на замечание свидетелей показала средний палец. Чиновница объяснила причину таких действий.

По ее словам, участницы акции оказывали на нее психологическое давление и провоцировали ее на конфликт, называя "быдлякой". Сами же волонтеры отрицают это.

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Скандал с работницей ОВА

Во время акции в День государственного флага Украины возле Львовской облгосадминистрации возник конфликт между волонтеркой и работницей ОГА. Волонтер Леся Менкуш-Малькив сняла то, как Лидия Данько (Токарева) отказалась встать со скамейки во время исполнения гимна, а к тому же показала деятельнице средний палец. Уже вскоре Львовская ОВА сообщила об увольнении женщины по соглашению сторон.

Лидия Данько (Токарева) рассказала, что в тот день она сидела на скамейке в сквере и вела рабочую переписку.

Сначала подошла одна из этих женщин, она присела на скамейку, мы с ней не общались, потому что мы не знакомы. Позже подошли еще три ее подруги, одна из которых грубо дернула мой рюкзак. Я попросила так не делать и если ей не хватает места, то пусть попросит, чтобы его забрала. На это меня обозвали быдлом. Позже эта дама села ко мне вплотную и начала смотреть в телефон, где я вела рабочую и личную переписки. Когда я попросила этого не делать, меня очередной раз обозвали быдлом. Спросили, что я прячу в телефоне, и сказали, что если мне что-то не нравится, то я могу сесть на бордюр,

– говорит женщина.

Экс-чиновница указала, что ее оскорбляли в течение 30 минут, называя "быдлом" и "сепаратисткой". В то же время Лидия не отошла от них, поскольку "должна была завершить рабочие вопросы". Бывшая работница ОВА указала, что понимает, что переписку можно вести стоя во время гимна, и сделала бы это после завершения работы.

"Но мне позже не дали этого сделать, на меня начали напирать, запихивать в лицо телефон. Меня начали толкать и шарпать. Этот жест (средний палец – 24 Канал) был адресован одной конкретной даме, которая длительное время оказывала на меня психологическое давление. Никакого неуважения к национальным символам государства я не признаю. Это конкретный жест к конкретному человеку", – сказала Лидия Данько.

Леся Менкуш-Малькив отрицает, что оказывала давление на уже экс-посадочницу. По словам волонтера, она "только попросила Лидию Данько подвинуться, чтобы сделать место на скамейке для других женщин".

Сейчас Лидия Данько хочет подавать в суд на волонтерку Лесю Менкуш-Малькив из-за съемки и распространения ее персональных данных (паспорта), оскорбление чести и достоинства.