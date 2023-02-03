Лиев попросил СБУ проверить источники журналистов, сообщивших о "его российском паспорте"

До недавнего времени ответственного за вооруженные контракты Министерства обороны Александра Лиева обвинили в наличии российского паспорта. Чиновник отрицал это и призвал Службу безопасности расследовать инцидент.

Об этом 3 февраля сообщил Александр Лиев. Он отметил, что уволен с должности, но продолжает передавать дела по тем направлениям, которые внедрял последние полгода в Министерстве обороны.

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"За ночь моя семья получила почти две сотни сообщений с угрозами. Большую часть ночи я занимался обеспечением охраны своей семьи. Утром поехал и в ящик СБУ подал заявление с просьбой проверить источники, которые использовал Михаил Ткач (расследователь Украинской правды – 24 Канал). Проверить источники на предмет их мотива", – сказал Лиев.

Получил прощение

По словам экс-чиновника Минобороны, большое количество людей в ведомстве и руководстве были вынуждены последние десятки часов думать не о тех вещах, о которых нужно. Лиев отметил, что ему звонила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Я уважаю ее, как и весь коллектив "Украинской правды". Она извинилась и сказала, что это досадная ошибка. Написал об этом и Михаил Ткач. Действительно, на УП вышла новость с опровержением всех фейковых новостей вчерашнего дня. Надеюсь, что телеграмы, которые вчера это разгоняли, сообщат своим читателям об ошибке,

– сказал Лиев.

Он рассказал, что большое количество активных людей встали на его защиту. Лиев добавил – не знал бы, как поступить, если бы фейковый паспорт сделали более качественно и написали фамилию без ошибок, поставили правильную фотографию.

"К счастью, источник был недорогим. Возможно, это сделали специально. Я в этом не разбираюсь и не понимаю, почему так произошло, поэтому обратился в СБУ", – рассказал Лиев.

Готов к разговору

Экс-чиновник сказал, что не получал звонков от Михаила Ткача, опубликовавшего новость о российском паспорте. Лиев заверил, что готов к любому сложному интервью с журналистом на платформе "Украинской правды".

"Предлагал такое интервью Суспільному мовленню. К сожалению, там почему-то не увидели в этом резонанса. Я готов к любому интервью, чтобы наконец общество перестало переживать, что вопросами безопасности поставок вооружения занимались люди, которые не имели на это права", – добавил Лиев.

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