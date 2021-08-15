Новый лидер государства и не думал далеко бежать от ловушки с дешевым российским газом. Украинцы же "залипали" в "Аватар", читали "Ворошиловград" и вместе со всем миром любовались новой Вавилонской башней.

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Масштабное землетрясение на Гаити

2010 год начался с катастрофы. 12 января произошло самое масштабное землетрясение века – Гаити тряхнуло магнитудой 7 по шкале Рихтера. Впоследствии островная страна пережила еще несколько толчков.

Обе Америки не помнили такого сильного удара стихии. Землетрясение унесло примерно 300 тысяч жизней. Миллион человек остались без крыш над головой, 3 миллиона гаитян оказались без еды и воды. Чтобы ликвидировать последствия катаклизма потратили 9 миллиардов долларов.

"Морской Чернобыль" в Мексиканском заливе

Другая катастрофа произошла совсем неподалеку – в Мексиканском заливе, там разлилась нефть. Техногенная катастрофа напоминала морской Чернобыль.

Одна из крупнейших техногенных катастроф произошла в апреле 2010 года. В Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа, 11 человек погибли. Последствия катастрофы почувствовали миллионы. Это была катастрофа для всей живой природы региона.

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2010 годе: смотрите видео

Нефть текла в мировой океан почти полгода. За это время вылилось 5 миллионов баррелей "черного золота". Площадь нефтяного пятна достигала 75 тысяч квадратных километров. О соответствующей трагедии сняли серию документальных и художественных фильмов. Например, "Глубоководный горизонт" – лента 2016 года с Марком Уолбергом и Джоном Малковичем.

Избирательная гонка Тимошенко и Януковича

Украина, как потом выяснилось, тоже была на пороге катастрофы. Правда, не было ни техногенных катаклизмов, как в Штатах, ни природных – как на Гаити. В Украине была избирательная гонка. На горизонте – снова выбор из двух основных фигур, который превратился в противостояние донецких и днепропетровских.

Виктор Ющенко пытался в 2010 году во второй раз стать президентом. Но если "Украине быть", то Виктору Ющенко стать снова президентом – нет. На это указывала и социология, и в это мало кто верил.



Ющенко не суждено стать президентом снова / Фото LIGA.net

Тимошенко против Януковича – они и пытались усесться в президентское кресло. За лидера "Батькивщины" – Запад, Центр и Тигрюля, за Януковича – Восток, Юг и "дар к красноречию". Кандидаты мерялись политическими слоганами. Тимошенко обещала победить, а Янукович должен был стать главным лором страны. Бывший премьер ранее давал характеристики бывшему премьеру, в то же время лидер "Батькивщины" хотела ответить регионалу.

Однако пришлось Юлии Тимошенко говорить с пустой тумбой, это были дебаты одной актрисы – Виктор Янукович не пришел. Рейтинги и так говорили за него, поэтому даже без дебатов регионал с хорошим настроением шел на участок.

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Чуда не произошло: в первом туре Янукович стал лидером, за него проголосовал каждый третий. У Тимошенко было немного больше, чем 25% поддержки. Тогда Сергей Тигипко сумел занять третью позицию с неожиданно высокими 13,06%. И даже у Арсения Яценюка оказалась большая поддержка, чем у действующего, в то время, президента Виктора Ющенко.

Курьезы на инаугурации Януковича

Надежда у Юлии Тимошенко была на второй тур. Она на участок пришла с цветами, мужем и дочерью. Янукович весело махал рукой. Проголосовал за Януковича не только он сам, Украина избрала президентом авторитарного кандидата с уголовным прошлым.

У него было почти 49% поддержки, а это более чем на 3% больше чем у Юлии Тимошенко. 25 февраля регионала уже ждала инаугурация. Ничего особо нового не планировали – торжества в Верховной Раде, присяга на Пересопницком Евангелии и Конституции. Церемонию проигнорировали Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. И гостей из-за рубежа было мало. Самое интересное на инаугурации – то, что сопровождает Виктора Януковича по жизни – казусы.



Присяга Януковича на Пересопницком Евангелии / Фото BBC

Виктор Янукович шел уверенной походкой к мечте, но "осторожно, двери закрываются". Соответствующий инцидент затем трактовали, как плохой знак. Хотя на самом деле были символы и похуже, например, судимости или невежество регионала. Януковичу вручили непременные атрибуты церемонии. Особенно обрадовался дончанин удостоверению, которое сразу и спрятал.



Двери закрылись прямо перед Януковичем / Скриншот с видео

Про другие казусы Виктора Януковича смотрите в видео 24 канала:

Разворот власти в сторону России

Уже совсем скоро страна увидела старые-новые лица украинской власти. А еще поняла, по каким векторам будет двигаться государство. Большинство в Верховной Раде позволяло Виктору Януковичу и регионалам полностью узурпировать власть. Украина получила нового премьер-министра – Николаю Азарову доверили руководить правительством и развлекать украинцев лингвистическими кульбитами.



Украина получила премьер-министра Азарова / Фото ТАСС

Генеральным прокурором назначили Виктора Пшонку – выходца из Донецкой области, любителя советской песни и, как потом стало известно, незаурядного дизайнера интерьеров, судя по ремонту его дворца. СБУ довольно неожиданно возглавил Валерий Хорошковский – в прошлом министр экономики при Кучме, глава таможни при Ющенко. В Кабмине Азарова были такие одиозные персонажи:

Дмитрий Табачник, который доказывал ненужность украинского языка;

представитель ОПЗЖ Юрий Бойко стал министром энергетики;

Нестору Шуфричу доверили МЧС;

сепаратист Борис Колесников стал вице-премьером;

Андрей Клюев доработался до первого заместителя Азарова;

администрацию президента Януковича возглавил еще один нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин.

Вся команда, которая пришла с Виктором Януковичем к власти, развернула "корабль" в сторону России. Соглашение об ассоциации с ЕС было под угрозой. А вот другой документ, который готовили на пару с Кремлем, оперативно протолкнули, несмотря на недовольство значительной части народа и депутатов.

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Суть скандальных Харьковских соглашений

Крым начали терять через 2 месяца после президентства Януковича. Тогда регионал и хозяин Кремля Дмитрий Медведев подписали Харьковские соглашения. В России их расценивали как победу, а Виктор Янукович щеголял безопасностью.

Обратите внимание! Суть Харьковских соглашений проста – Москве на 25 лет продлили срок пребывания российского флота в Крыму. Там он должен был оставаться до 2042 года. Украина получила скидку на газ – 100 долларов, если голубое топливо будет стоить более 333 долларов за тысячу кубометров. Если же цена будет ниже, то скидка составит 30%.

Соглашение Януковича раскритиковали все предыдущие президенты Украины. Но, чтобы его согласовать нужно было, чтобы за него проголосовали еще в парламенте. Оппозиция пыталась не позволить продать национальные интересы.

Спикер Владимир Литвин планировал продлить пребывание российских кораблей в Крыму. Но это было только начало, оппозиционеры, чтобы сорвать голосование, дрались – поломанные носы и сотрясение мозга не могли остановить присягу новых регионалов.

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Но и новоиспеченных нардепов было бы мало для голосования. В конце концов в ход пошли дымовые шашки. Но ни блокада оппозицией, ни протесты патриотических сил на улице, которые переросли в драки с полицией, не остановили регионалов. Харьковским соглашениям суждено было быть.

После беспорядков насчитали миллион гривен убытков, а уже через 11 лет после соглашений наконец за них решили взяться. Верховная Рада вспомнила о их денонсации. Государственное бюро расследований заподозрило Николая Азарова в госизмене, а в СБУ хотят проверить всех, кто проголосовал за Харьковские соглашения.

Украина – президентско-парламентское государство

Виктор Янукович, став президентом, сразу начал "закручивать гайки". Он подмял под себя Конституцию, Украина снова президентско-парламентское государство. Еще одна характерная черта – преследование оппонентов. В 2010 году дела открыли против членов предыдущего правительства.

В конце концов под подозрения попала и сама Юлия Тимошенко. Против нее пытались "шить" все подряд: нецелесообразно потраченные деньги Киотского протокола и взятку своего свекра. 30 декабря оппонент Януковича 12 часов провела в генпрокуратуре.

Тимошенко вызвали в Генпрокуратуру: видео с ютуба Тимошенко

Худшие времена у Юлии Тимошенко были еще впереди. Но не все смогли встретить 2011 год с бокалом шампанского дома.

Срок Юрия Луценко

26 декабря в Киеве задержали Юрия Луценко. Его обвинили в том, что тот якобы подарил водителю квартиру, увеличил ему пенсию и перевел в ранг госслужащего.

Луценко Печерский суд "наградил" 4 годами тюремного заключения с конфискацией имущества. Из этого срока более года он провел в СИЗО. За решеткой оппонент Януковича голодал, у экс-министра начались проблемы со здоровьем.

Ирина Луценко в слезах показывала диагноз. За такое отношение к заключенному Ирина Луценко угрожала судебной системе. В 2013 году Луценко помиловали и выпустили из-за решетки. Он сразу вернулся в большую политику, даже несмотря на определенные препятствия.

Рекорды "Аватара" и революция в кино

Фильм "Аватар" Джеймса Кэмерона побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Фэнтези-боевик стал революцией в кино. Лента менее, чем на половину состояла из живых съемок. А вот компьютерные технологии именно после работы Кэмерона стали в кинематографе привычной обыденностью.



"Аватар" стал революцией в кино / Коллаж 24 канала

Вышедшая в 2009 году лента стала мега успешной. При бюджете в примерно 300 миллионов заработали почти в десять раз больше. "Аватар" – фильм-рекордсмен по кассовым сборам. Примечательно, что обогнала в этом списке лента другую картину Джеймса Кэмерона "Титаник".

Украинцам кино подарило не только эмоции от просмотров. Так, племя дало название одной из самых успешных мировых киберспортивных организаций – украинской команде НАВИ. В 2010 году они первыми в мире победили в трех главных турнирах киберспорта.

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С аватарами история печальна – из-за синегго цвета кожи, стали называть людей, у которых проблемы с алкоголем.

Первый международный кинофестиваль в Одессе

В Украине в 2010 году, ожидаемо, что премьер уровня "Аватара" не было. Но миру украинского кино было чем гордиться, в Одессе провели первый международный кинофестиваль. Главная кинонаграда Украины – Золотой Дюк.

В 2010 году главную награду получил российский фильм украинского режиссера Андрея Кавуна "Детям до 16". В Одессу приезжали такие звезды как Джон Малкович, Катрин Денев, Даррен Аронофски, Киллиан Мерфи. В то же время часто "прилетает" кинофестивалю за пророссийскость.

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Ранее фильмы титровали на языке страны-агрессора. Мероприятия тоже проводят на русском, а президент на открытии кинофестиваля Виктория Тигипко, жена бывшего вице-премьера, выдала следующее: "У нас в стране гражданская война, неразрешенный конфликт". Несмотря на это Одесский кинофестиваль остается Меккой киноиндустрии в Украине.

Версии о Смоленской трагедии

Катынь – место боли польской нации, там в 1940 году чекисты после раздела Польши между СССР и нацистской Германией расстреляли почти весь офицерский состав Речи Посполитой. Замучили примерно 22 тысяч военнослужащих. Советский Союз военные преступления пытался скрыть, но в 1990-х расстрелы НКВД уже не были тайной.



Россия почти сразу назвала "причины" крушения / Фото "РИА Новости"

В 2010 году Лех Качиньский летел в Смоленск, чтобы почтить память жертв чекистов. Но Польша пережила "Катынь 2". Президентский самолет разбился, жертвами Смоленской трагедии стали Глава государства с супругой, духовенство и политическая элита страны. Всего погибло 96 человек.

Россия почти сразу сообщила о причинах крушения – "неприятие экипажем информации о метеоусловиях". Но не все так однозначно. Следственная комиссия в Польше считает, что несмотря на плохие метеоусловия самолет специально пытались посадить под Смоленском. В конце концов, не исключают версии с умышленным взрывом самолета.

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Россия, как всегда, включает режим дурачка. Но факты остаются фактами – как сокрытие преступлений НКВД, Россия до сих пор продолжает эту игру, не отдает обломки президентского борта, черные ящики и другие доказательства.

"Покушение" на президента-беглеца Януковича

В Украине спланировали свой теракт в отношении президента. В принципе, ничего удивительного в этом нет, ведь покушения – одна из характерных вещей в жизни диктаторов. Например, охранник Фиделя Кастро заявил, что на кубинского лидера готовили примерно 200 террористических актов. Янукович не настолько популярен для убийц, но свои покушения тоже пережил.

Янукович неоднократно опозорился во время президентства: смотрите видео

В Киев тогда приехал российский президент Дмитрий Медведев, вместе с Виктором Януковичем они хотели почтить погибших во Второй мировой, поэтому шли возложить цветы на могилу неизвестному солдату. Как вдруг случилось коварное нападение венка. Спасать президента сразу подбежала охрана. Но к чести Януковича он мало того, что выжил, он еще и устоял.

Открытие Бурдж-Халифа

По библейской легенде, когда-то люди говорили на одном языке и были настолько высокомерными, что решили построить Вавилонскую башню. Она должна была дорасти до неба, но этого не произошло, бог людей наказал, они начали говорить на разных языках началось много недоразумений, мир получил самый высокий долгострой. В 2010 году строители почти покорили облака.

Бурдж-Халифа – самое высокое здание мира. Небоскреб в Дубае вырос аж на 828 метра, это 163 этажа. Стоило такое чудо света полтора миллиарда долларов. Бурдж-Халифа стоит посреди искусственного озера и в ней работают самые быстрые лифты мира.



Бурдж-Халифа является самым высоким зданием мира / Фото Wikimedia Commons

Успех романа "Ворошиловград"

В Украине победа немного другая. В 2010 году вышел роман Сергея Жадана "Ворошиловград". Его признали книгой десятилетия BBC.

Если в Голливуде есть вестерны, в Украине появился истерн. "Ворошиловград", наверное, лучше всего передает дух Востока 1990-х годов – с разборками, рейдерством, любовью и дружбой. Роман переведен примерно на 20 языков. Впоследствии произведение Жадана стало основой сценария для фильма "Дикое поле" 2018 года.

Крупнейша авария в истории Украины

Украинская транспортная инфраструктура и сейчас оставляет желать лучшего, что говорить о уже довольно далеком 2010 году. Тогда все ужаснулась, маршрутка смерти заставила плакать целой страной.

Это была самая крупная авария в истории Украины, ДТП произошло в Марганце. На переезде поезд протаранил маршрутку, погибли 45 человек. Руководство государства срочно вылетело на Днепропетровщину.

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Единицам удалось выжить. Виновным признали водителя автобуса, который погиб на месте. Он проигнорировал светофор, в стране тогда объявили траур.

Бандеру лишили звания Героя

"Любі друзі" – обращение Виктора Ющенко стало неким мемом. Но президент действительно своих любимых друзей не забывал. Это доказывали одни из последних указов главы государства. Например, главу Нацбанка Вадима Стельмаха и главу СБУ Валентина Наливайченко наградили орденами князя Ярослава Мудрого. Но среди всех этих политических конвульсий случались исторические моменты.

Это был один из последних указов Виктора Ющенко на посту президента – звание Героя Украины у Бандеры долго не задержалось. Уже через несколько месяцев Донецкий административный суд отменил указ. Часть граждан радовались решению так называемой Фемиды.

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Звание Героя лишили человека, одного из немногих, который не только мечтал о независимости еще во времена Второй мировой, проводника ОУН, но и который пытался восстановить украинское государство.

Актом 30 июня 1941 года украинский народ сказал в манифесте перед миром и перед историей, что он желает сам управлять своей жизнью и что он готов защищать свое право на свободную жизнь в своем собственном, самостоятельном государстве перед империалистическими посягательствами любого врага и при любых условиях. В конце концов, даже без звания героя каждый новый год, а вместе с ними день рождения Бандеры в стране не проходит без факельного шествия.

Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль

2010 год был очень богатым на события: в Украине появился новый президент, авиакатастрофа под Смоленском, смертоносная стихия в Гаити, но не эти вещи стали главным словом 2010 года.

Эйяфьядлайёкюдль – исландский вулкан, который проснулся в 2010 году, стал проблемой не только для дикторов, но и для всего авиарынка. После повторного извержения 15 апреля – Европу парализовало. 7 миллионов пассажиров стали заложниками аэропортов.



Эйяфьядлайёкюдль проснулся в 2010 году / Фото Wikimedia Commons

Облако дыма заблокировало самолеты практически во всей Европе. В частности в Украине временно остановились аэропорты в:

Львове;

Киеве;

Харькове.

Пострадала примерно треть мировой авиации, а каждый день простоя для авиакомпаний стоил 200 миллионов долларов. Над Европой полеты почти полностью возобновили почти через неделю после извержения вулкана. Впоследствии Эйяфьядлайёкюдль стал туристическим магнитом Исландии и даже героем поп-индустрии, о нем снимали фильмы и ему посвящали песни.

Больше выпусков программы "Украина 30" можно посмотреть по ссылке.

Таким был год 2010, а уже в следующем – Виктор Янукович пошел войной на своего главного конкурента, греко-католическая церковь получила нового лидера, на календаре – Арабская весна, а Ким Чен Ын – новый лидер КНДР.