10 апреля 2010 года под Смоленском произошла ужасная трагедия – разбился самолет с президентской четой Лехом и Марией Качиньскими и элитой Польши. В 11 годовщину трагедии Польша чтит память жертв. Однако во время мероприятий в Варшаве произошли столкновения между протестующими и полицией.

В течение всего дня, 10 апреля, в Польше проходят траурные мероприятия. Сообщают, что они проходят с соблюдением жестких санитарно-эпидемических норм из-за пандемии COVID-19.

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Какие мероприятия проходят в Польше

Утром, 10 апреля, в костеле Варшавы состоялась заупокойная месса в память о жертвах катастрофы. На нее пришли первые лица государства.

Впоследствии к памятникам Леху Качиньскому и жертвам катастрофы на площади Юзефа Пилсудского в центре Варшавы возложили венки Матеуш Моравецкий, члены правительства, руководство Сейма и Сената, лидеры партий, в том числе брат погибшего в катастрофе президента Ярослав Качиньский.

На могилах погибших зажгли лампадки в Варшаве и в других регионах по всей Польше.

Президент Польши Анджей Дуда утром почтил память жертв в королевском замке в Кракове, где похоронена президентская чета Леха и Марии Качиньских.

Tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/DYZplfbSe7 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

Это были люди, которые ежедневно дискутировали, упорно вели дебаты в политических спорах. Но в этом деле (Катынской трагедии – 24 канал) они были одним целым, были вместе, в этом деле они вместе полетели в Катынь через Смоленск, чтобы показать единство общества, нас как народа,

– сказал в Кракове президент Анджей Дуда.

Почтил память жертв и Глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Смоленская катастрофа является крупнейшей национальной трагедией в послевоенной истории Польши..,

– написал Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что сейчас трудно заменить столь опытных политиков – президента, парламентаристов, генералов, руководителей институтов, погибших в катастрофе.

Кроме того, на месте катастрофы в России память погибших почтили польское духовенство, местная польская диаспора и польские дипломаты во главе с послом Польши в России Кшиштофом Краевским.

Что произошло во время чествования памяти жертв в Варшаве

В Варшаве во время памятных мероприятий произошли столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает польский канал TVN24.



Во время чествования памяти жертв Смоленской трагедии в Варшаве произошли столкновения между полицией и протестующими / Фото tvnwarszawa.pl

Демонстранты начали собираться в парке возле площади Юзефа Пилсудского. Там размещен памятник погибшим, там официальные лица ставят цветы и зажигают свечи.

В некоторых протестующих были флаги с логотипом "Забастовки предпринимателей", флаги национальных цветов и с желтыми тюльпанами, перевязанными черными лентами.

Несколько человек возили тачку с куклой, на голову которой прикрепили фото Ярослава Качиньского,

– сообщает издание.

Участники кричали лозунги, в частности "Долой диктаторскую утку". Также они бросали дымовые шашки и петарды. Полицейские не позволили протестующим сорвать официальное мероприятие и войти на площадь Юзефа Пилсудского. Впоследствии возникли столкновения, несколько человек полиция задержала.

Представитель штаба полиции Варшавы Сильвестр Марчак сообщил, что во время протеста сотрудники задержали по меньшей мере шесть человек.

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