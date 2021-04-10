10 квітня 2010 року під Смоленськом сталась жахлива трагедія – розбився літак з президентським подружжям Лехом та Марією Качинських та елітою Польщі. У 11 роковини трагедії Польща вшановує пам'ять жертв. Однак під час заходів у Варшаві відбулись сутички між протестувальниками і поліцією.

Протягом усього дня, 10 квітня, у Польщі відбуваються скорботні заходи. Повідомляють, що вони проходять з дотримання жорстких санітарно-епідемічних норм через пандемію COVID-19.

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Які заходи відбуваються у Польщі

Вранці, 10 квітня, у костелі Варшави відбулась заупокійна меса у пам'ять про жертв катастрофи. На неї прийшли перші особи держави.

Згодом до пам'ятників Леху Качинському та жертвам катастрофи на площі Юзефа Пілсудського у центрі Варшави поклали вінки Матеуш Моравецький, члени уряду, керівництво Сейму та Сенату, лідери партій, зокрема брат загиблого у катастрофі президента Ярослав Качинський.

На могилах загиблих запалили лампадки у Варшаві та в інших регіонах по всій Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда вранці вшанував пам'ять жертв у королівському замку в Кракові, де поховане президентське подружжя Леха та Марії Качинських.

Tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/DYZplfbSe7 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

Це були люди, які щодня дискутували, затято вели дебати у політичних суперечках. Але у цій справі (Катинської трагедії – 24 канал) вони були одним цілим, були разом, у цій справі вони разом полетіли до Катині через Смоленськ, аби показати єдність суспільства, нас як народу,

– сказав у Кракові президент Анджей Дуда.

Вшанував пам'ять жертв і Глава польського уряду Матеуш Моравецький.

Смоленська катастрофа є найбільшою національною трагедією у післявоєнній історії Польщі..,

– написав Матеуш Моравецький.

Він додав, що зараз важко замінити настільки досвідчених політиків – президента, парламентаристів, генералів, керівників інституцій, які загинули у катастрофі.

Окрім того, на місці катастрофи у Росії пам'ять загиблих вшанувало польське духовенство, місцева польська діаспора та польські дипломати на чолі з послом Польщі в Росії Кшиштофом Краєвським.

Що відбулось під час вшанування пам'яті жертв у Варшаві

У Варшаві під час пам'ятних заходів відбулися сутички між протестувальниками і поліцією. Про це повідомляє польський канал TVN24.



Під час вшанування пам'яті жертв Смоленської трагедії у Варшаві відбулись сутички між поліцією та протестувальниками / Фото tvnwarszawa.pl

Демонстранти почали збиратись в парку біля площі Юзефа Пілсудського. Саме там розміщений пам'ятник загиблим, там офіційні особи ставлять квіти й запалюють свічки.

У декого з протестувальників були прапори логотипом "Страйки підприємців", прапори національних кольорів і з жовтими тюльпанами, перев'язаними чорними стрічками.

Кілька людей возили тачку з лялькою, на голову якій прикріпили фото Ярослава Качинського,

– повідомляє видання.

Учасники кричали гасла, зокрема "Геть диктаторську качку". Також вони кидали димові шашки і петарди. Поліцейські не дозволили протестувальникам зірвати офіційний захід та увійти на площу Юзефа Пілсудського. Згодом виникли сутички, кількох осіб поліція затримала.

Речник штабу поліції Варшави Сильвестер Марчак повідомив, що під час протесту співробітники затримали щонайменше шість осіб.

Коротко про Смоленську трагедію