7 миллионов долларов: Воздушные силы поразили один из самых дорогих российских дронов "Форпост"

Сегодня стало известно об очередном успехе работы украинской противовоздушной обороны. Защитникам удалось уничтожить самый дорогой российский беспилотник.

Украинские воины "поймали" "редкую птицу". Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Необычная цель

По словам военного, Воздушные силы хорошо отработали по важной цели, которая встречается не часто.

Защитники смогли поразить один из самых дорогих беспилотников оккупантов, стоимость которого составляет около 7 миллионов долларов.

Речь идет об ударно-разведывательном БПЛА "Форпост". Этот дрон сбила Одесская зенитно-ракетная бригада в акватории Черного моря.

"Фортпост" может нести разную боевую нагрузку и в течение длительного времени выполнять боевые задания вдоль линии соприкосновения. Он напоминает аналог "Байрактара". Является достаточно большим и способным проводить как разведку, так и поражать наземные цели. В частности, он может подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов.

: "Форпост" может находиться в полете около 18 часов и преодолевать до 250 километров, а в обновленной версии и до 350 километров. Сначала россияне производили только разведывательные модели "Форпост-Р", а затем запустили производство разведывательно-ударной версии "Форпост-РУ", последнюю впервые показали в 2021 году. Оккупанты вооружили дрон двумя небольшими ракетами, способными уничтожать одиночные наземные цели, такие как боевая техника и комплексы ПВО.

Следует заметить, что Силам обороны и раньше удавалось уничтожать "Фортпосты". Так, осенью 2023 года такой дрон был "отминусирован" в районе Змеиного силами противовоздушной обороны юга. Еще несколько "Фортпостов" воины сбили в 2022 году.