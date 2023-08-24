Об этом 24 Каналу отметил военный обозреватель Денис Попович. Неожиданно для Путина появилась правдивая информация о войне от его карманных пропагандистов.
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Последствия ликвидации Пригожина
Денис Попович убежден, что ликвидация вагнеровца – непосредственная месть Путина за организацию июньского мятежа. Он и его верхушка не хочет потерять власть, а значит, "зачищает" всех, кто может повторно пойти на Москву.
Думаю, дальше будут устранения, понижение тех генералов, которые так или иначе поддерживали Пригожина и пример этому – судьба Суровикина,
– отметил военный обозреватель.
Напомним, Сергей Суровикин – теперь уже экс-глава российских воздушно-космических сил удивительным образом исчез из медийного пространства после событий 24 июня. Предполагали, что он мог знать о мятеже Пригожина и находится под домашним арестом. 22 августа Суровикина сняли с должности вроде бы "в связи с переходом на другую работу".
Мог ли Путин действительно отомстить Пригожину за мятеж: смотреть видео
Военный обозреватель подчеркивает, что самолет был как раз сбит. Поскольку говорится о бизнес-джете. Ликвидация гражданской воздушной цели происходит только после приказа.
"ПВО не делает ничего без прямого приказа, в данном случае он был. Сейчас людям, которые поддерживали Пригожина, стало очень плохо. Некоторые известные блогеры начали паниковать, мол, надо бежать", – отметил Попович.
В частности, некоторые российские так называемые военные пропагандисты уверены, что фронт "посыпется" без Пригожина. Более того – он и так уже давно сыпется. При этом неспокойно может быть и в Африке, где пророссийские силы захватили власть в Нигере.
"Вагнер" и непосредственно Пригожин имели большой вес в африканских странах, где Россия хочет расширить свое влияние и ЧВК рассматривалась как инструмент для этого. Сейчас ситуация изменится, потому что другого Пригожина не будет", – добавил военный обозреватель.
Ликвидация Евгения Пригожина: что известно
- Самолет Пригожина упал в Тверской области. Он летел из Санкт-Петербурга в Москву. В сети начали писать, что мог сбить российский ЗРК С-300. Впрочем, в стране-оккупантке рассматривают еще и версию "теракта".
- Через несколько часов прокремлевские СМИ в эфире подтвердили, что Пригожин и экипаж самолета в общем составе 10 человек погибли. Остатки их тел нашли в полночь во время поисковой операции.
- Al Jazeera сообщала, что на месте крушения самолета обнаружили телефон Пригожина. В то же время тело предводителя по состоянию на утро 24 августа со 100% точностью пока не идентифицировано среди трупов.
- Тем временем Владимир Путин находился в Курске. Там праздновали 80-летие победы в Курской битве. РосСМИ писали, что некоторые близкие к диктатору источники "не очень удивились" падению самолета Пригожина.