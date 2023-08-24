Об этом 24 Каналу отметил военный обозреватель Денис Попович. Неожиданно для Путина появилась правдивая информация о войне от его карманных пропагандистов.

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Последствия ликвидации Пригожина

Денис Попович убежден, что ликвидация вагнеровца – непосредственная месть Путина за организацию июньского мятежа. Он и его верхушка не хочет потерять власть, а значит, "зачищает" всех, кто может повторно пойти на Москву.

Думаю, дальше будут устранения, понижение тех генералов, которые так или иначе поддерживали Пригожина и пример этому – судьба Суровикина,

– отметил военный обозреватель.

Напомним, Сергей Суровикин – теперь уже экс-глава российских воздушно-космических сил удивительным образом исчез из медийного пространства после событий 24 июня. Предполагали, что он мог знать о мятеже Пригожина и находится под домашним арестом. 22 августа Суровикина сняли с должности вроде бы "в связи с переходом на другую работу".

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Военный обозреватель подчеркивает, что самолет был как раз сбит. Поскольку говорится о бизнес-джете. Ликвидация гражданской воздушной цели происходит только после приказа.

"ПВО не делает ничего без прямого приказа, в данном случае он был. Сейчас людям, которые поддерживали Пригожина, стало очень плохо. Некоторые известные блогеры начали паниковать, мол, надо бежать", – отметил Попович.

В частности, некоторые российские так называемые военные пропагандисты уверены, что фронт "посыпется" без Пригожина. Более того – он и так уже давно сыпется. При этом неспокойно может быть и в Африке, где пророссийские силы захватили власть в Нигере.

"Вагнер" и непосредственно Пригожин имели большой вес в африканских странах, где Россия хочет расширить свое влияние и ЧВК рассматривалась как инструмент для этого. Сейчас ситуация изменится, потому что другого Пригожина не будет", – добавил военный обозреватель.

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