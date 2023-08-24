Про це 24 Каналу зазначив військовий оглядач Денис Попович. Неочікувано для Путіна з'явилася правдива інформація щодо війни від його кишенькових пропагандистів.

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Наслідки ліквідації Пригожина

Денис Попович переконаний, що ліквідація вагнерівця – безпосередня помста Путіна за організацію червневого заколоту. Він та його верхівка не хоче втратити владу, а отже "зачищає" усіх, хто може повторно піти на Москву.

Думаю, далі будуть усунення, пониження тих генералів, які так чи інакше підтримували Пригожина і приклад цьому – доля Суровікіна,

– зазначив військовий оглядач.

Нагадаємо, Сєргєй Суровікін – тепер уже ексочільник російських повітряно-космічних сил дивним чином зник з медійного простору після подій 24 червня. Припускали, що він міг знати про заколот Пригожина і перебуває під домашнім арештом. 22 серпня Суровікіна зняли з посади начебто "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

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Військовий оглядач підкреслює, що літак був саме збитий. Оскільки мовиться про бізнес-джет. Ліквідація цивільної повітряної цілі відбувається винятково після наказу.

"ППО не робить нічого без прямого наказу, у даному випадку він був. Зараз людям, які підтримували Пригожина, стало дуже погано. Деякі відомі блогери почали панікувати, мовляв треба тікати", – зазначив Попович.

Зокрема, деякі російські так звані військові пропагандисти упевнені, що фронт "посиплеться" без Пригожина. Ба більше – він і так вже давно сиплеться. Разом з цим неспокійно може бути й у Африці, де проросійські сили захопили владу у Нігері.

""Вагнер" і безпосередньо Пригожин мали велику вагу в африканських країнах, де Росія хоче розширити свій вплив і ПВК розглядалася, як інструмент для цього. Зараз ситуація зміниться, бо іншого Пригожина не буде", – додав військовий оглядач.

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