Подрыв генерала Москалика: подозреваемого Игната Кузина Россия обвинила в теракте

Подозреваемого в подрыве заместителя начальника генштаба России Игната Кузина обвинили в теракте. Также ему предъявили обвинение в незаконном обороте взрывчатки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Подозреваемому в подрыве Москалика предъявили обвинение

В субботу, 26 апреля, ФСБ заявила, что задержала подозреваемого в подрыве генерала Ярослава Москалика. Россияне обвинили во всем Игната Кузина – уроженца Сумщины.

Сейчас следственный комитет России выдвинул Кузину обвинения. Так, его обвинили в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Как рассказал на допросе Кузин, ему якобы обещали заплатить 18 000 долларов за убийство генерала Москалика. Сам Игнат Кузин утверждает, что приехал в Россию в сентябре 2023 года. Через год он начал собирать данные о Москалике и переехал в дом, где жил российский генерал.

По словам Кузина, по указанию он якобы приобрел сначала машину, а после – по координатам якобы нашел взрывчатку и установил их в автомобиле.

Ранее в СМИ отметили, что Ярослав Москалик – десятый генерал, который погиб с начала полномасштабного вторжения.