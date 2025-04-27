Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Цікаво Генерал Москалик, вбитий під Москвою, брав участь у зустрічах "Нормандської четвірки", – ЗМІ

Підозрюваному у підриві Москалика висунули звинувачення

У суботу, 26 квітня, ФСБ заявила, що затримала підозрюваного у підриві генерала Ярослава Москалика. Росіяни звинуватили у всьому Ігната Кузіна – уродженця Сумщини.

Нині слідчий комітет Росії висунув Кузіну звинувачення. Так, його звинуватили у скоєнні теракту та незаконному обігу вибухівки.

Як розповів на допиті Кузін, йому нібито обіцяли заплатити 18 000 доларів за вбивство генерала Москалика. Сам Ігнат Кузін стверджує, що приїхав до Росії у вересні 2023 року. Через рік він почав збирати дані про Москалика та переїхав у дім, де жив російський генерал.

За словами Кузіна, за вказівкою він нібито придбав спочатку автівку, а після – за координатами буцімто знайшов вибухівку та встановив їх у автомобілі.

Раніше у ЗМІ зауважили, що Ярослав Москалик – десятий генерал, який загинув від початку повномасштабного вторгнення.