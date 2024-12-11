В Мариуполе существенно усилили проверки: чего очень испугались россияне

Настоящий вызов для врага – украинские партизаны, которые эффективно работают на оккупированных территориях. Ярким примером является ликвидация начальника Еленовской колонии, после которой в Мариуполе началась волна проверок и зачисток.

Такой информацией с 24 Каналом поделился руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что россияне проводят фильтрацию даже для тех людей, которые заезжают из России. Они не доверяют пункту пропуска в аэропорту "Шереметьево".

Смотрите также Приспешники Пушилина разворовали "Азовэлектросталь" в Мариуполе на космическую сумму

Что привело к тотальным зачисткам в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что россияне проверяют людей, которые находятся на учете в ФСБ, имеют проукраинскую позицию и потенциально склонны к сотрудничеству с украинскими спецслужбами. Враг ходит по их домам, проводит обыски и разговаривают с соседями.

Ожидаем, что на этой неделе должны провести тотальную зачистку. Уже пусть бы провели и люди дышали спокойнее,

– добавил он.

Активные проверки начались с августа 2024 года. Сначала в тех регионах, где не было фильтрации или она была достаточно формальная. Россияне осознают, что не могут справиться с потоком информации и активными действиями со стороны движения сопротивления.

Наконец они смирились, что это обычные украинцы, которых много осталось на оккупированных территориях. Даже определенные нарративы исчезли из пропаганды,

– отметил Петр Андрющенко.

Усилению фильтрационных мероприятий способствует увеличение людей на ВОТ. Россияне проводят повторную проверку, потому что не доверяют пункту пропуска в аэропорту "Шереметьево". Поскольку на оккупированные территории возвращаются те, кто в свое время получил российские паспорта и выехал не только в Европу или на территорию Украины, но и в Беларусь, Грузию, Турцию или непосредственно в Россию.

Смотрите также Как сейчас выглядит "Азовсталь", кого там заметили и почему россияне боятся туда идти

Напомним, в оккупированном Донецке вдребезги разлетелся автомобиль начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова, во времена руководства которого россияне взорвали здание с пленными украинцами.