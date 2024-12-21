Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что в российской руководящей верхушке резонанс от ликвидации российского генерал-лейтенанта Кириллова был гораздо сильнее, чем от боев, например, в Курской области. Также стало известно, что подрыв в Москве является результатом спецоперации СБУ.

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Теперь они будут бояться

Эйдман отметил, что российских чиновников больше всего пугает то, что их может постигнуть судьба Кириллова.

На Курскую область им наплевать, а на свои жизни и на Москву, которой они очень гордятся, – нет. Поэтому они, конечно, испугались,

– объяснил он.

Политолог отметил, что представители российской элиты – очень примитивные люди с абсолютно животными инстинктами. Чего хочет хищное животное – жрать себе подобных. И оно испытывает страх, чтобы его не сожрали. Так и у них, заметил социолог, первый инстинкт – корыстолюбие, они хотят воровать и нажираться как можно больше. И второй их инстинкт – страх перед Владимиром Путиным.

Теперь они будут бояться и украинского возмездия. Это также очень важно. Когда они украинцев будут бояться больше, чем Путина, тогда и решатся его устранить,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что контрразведка СБУ более 2 лет собирала доказательства о преступлениях Кириллова. А накануне ликвидации Кириллову объявили подозрение за массовое применение запрещенного химического оружия против украинских воинов. По мнению Свитана, все террористы, которые во время войны участвовали в геноциде и атаках на украинское население, будут рано или поздно уничтожены. Механизмы могут быть разные.

Почему российская верхушка до сих пор не устроила заговор против главы Кремля – потому, что, по словам Игоря Эйдмана, она его боится больше, чем кого-либо. А когда будет бояться больше украинцев, тогда и будет видно, как она будет себя вести.

Отметим, что в то же время российские власти очень тщательно охраняют своих пропагандистов, в частности, Маргариту Симоньян, которая об этом много рассказывала. Пропагандистов, по мнению Эйдмана, охраняют даже лучше, чем генералов.

Недавно Симоньян получила от Путина орден за заслуги перед отечеством 3-й степени, и это уже шестой орден у нее. Однако главную "награду", как считает политолог, она еще не получила – это, вероятно, будет приговор, который в свое время получили пропагандисты нацистской Германии.