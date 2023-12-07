Есть реестры людей-предателей: у Зеленского прокомментировали ликвидацию Кивы

Предатели Украины должны понимать, что они сделали свой выбор и будут наказаны за него. Перешедшие на сторону врага будут ликвидированы. Украинские силовики имеют соответствующие реестры.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, комментируя смерть предателя Ильи Кивы. По его словам, подобных событий на территории России будет становиться все больше, информирует 24 Канал.

Смотрите также Ликвидация Кивы: сожительница назвала правоохранителям интересные детали о жизни экснардепа

Служба безопасности, и Главное управление разведки имеют очень эффективную агентурную сеть в России, контролируют происходящие там процессы, имеют реестры людей-предателей, которые помогли России убивать гражданское население Украины,

– сказал он.

В ОП считают, что наши спецслужбы намного эффективнее работают и контролируют территорию России и могут добраться до кого-либо на территории страны-агрессора.

Предатели получат то, что хотели

Подоляк уточнил, что все "субъекты", подпадающие под статью "госизмена", должны понимать: Украина не отпустит уже никого из них.

"Они получат все, что им нужно, даже те, которые уехали из Украины в 2014 году. Это будут и юридические последствия для них непосредственно, и физические. По мере того, как будет кончаться война, эти люди будут получать то, чего они заслуживают", – сказал он.

По словам Подоляка, сейчас в России царит хаос, который будет только нарастать, а "обеспечить всех зонтиком безопасности России не получится". Следовательно, следует ожидать и других "положительных сигналов".

Главное о ликвидации Кивы