Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, коментуючи смерть зрадника Іллі Киви. За його словами, подібних подій на території Росії ставатиме усе більше, інформує 24 Канал.

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Служба безпеки та Головне управління розвідки мають дуже ефективну агентурну мережу в Росії, контролюють процеси, які там відбуваються, мають реєстри людей-зрадників, які допомогли Росії вбивати цивільне населення України,

– сказав він.

В ОП вважають, що наразі наші спецслужби набагато ефективніше працюють і контролюють територію Росії та можуть дістатись до будь-кого на території країни-агресора.

Зрадники отримають те, що хотіли

Подоляк уточнив, що усі "суб'єкти", які підпадають під статтю "держзрада", мають розуміти: Україна не відпустить уже нікого з них.

"Вони отримають все, що їм потрібно, навіть ті, які поїхали з України у 2014 році. Це будуть і юридичні наслідки для них безпосередньо, і фізичні. В міру того, як закінчуватиметься війна, ці люди будуть отримувати те, на що вони заслуговують", – сказав він.

За словами Подоляка, зараз у Росії панує хаос, який буде лише наростати, а "забезпечити всіх парасолькою безпеки Росії не вдасться". Тож, слід чекати й інших "позитивних сигналів".

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