После неудачной попытки: Израиль 20 лет собирал информацию о лидере "Хезболлы", чтобы ликвидировать

На днях официально подтвердили ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Западные журналисты пишут, что Израиль выслеживал его 20 лет.

Израиль неоднократно пытался ликвидировать лидера "Хезболлы" перед тем, как ему это таки удалось. Первые попытки датируют 2006 годом.

Смотрите также В США сделали заявление относительно вторжения Израиля в Ливан

В течение 20 лет собирали информацию

Во время войны с "Хезболлой" в 2006 году Израиль трижды пытался убить Насраллу, однако ему удавалось избежать смерти.

По словам нынешних и бывших должностных лиц, которые поговорили с изданием, Израиль улучшил качество разведданных после того, как попытки убийства высшего руководства группировки потерпели неудачу в 2006 году.

Поэтому в течение 20 лет израильская разведка собирала информацию о "Хезболле". Ее получали с помощью спутников-шпионов, беспилотников и киберхакинга.

Специальное подразделение разработало алгоритмы, обрабатывающие терабайты этих данных, в частности визуальных изображений, в поисках самодельной взрывчатки на обочине дороги, вентиляционного отверстия над тоннелем или неожиданной бетонной арматуры, что могло бы означать наличие бункера.

За годы отслеживания информации о "Хезболле" Израиль сформировал такой банк целей, что в первые дни кампании планировали уничтожить три тысячи объектов.