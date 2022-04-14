Ликвидация "Москвы" почти на 25% снизила количество залпа ракет россиян в Черном море
Источник:фейсбук Андрея Клименко
Обезвреживание крейсера "Москва" нанесло серьезный удар армии государства-агрессора. Оно привело к снижению почти на четверть количества залпа ракет россиян в Черном море.
Военная способность армии государства-агрессора после ликвидации крейсера "Москва" понесла ощутимые убытки.
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Уменьшение количества залпа ракет россиян в Черном море
Руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил о последствиях вывода из строя ракетного крейсера "Москва" с 16 крылатыми ракетами.
Суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота России, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56,
– отметил Клименко.
В Черном море находятся такие ракетные корабли черноморского флота России с крылатыми ракетами "Калибр":
- фрегат "Адмирал Эссен" – 8 ракет,
- фрегат "Адмирал Макаров" – 8 ракет,
- корвет "Вышний Волочек" – 8 ракет,
- корвет "Ингушетия" – 8 ракет,
- корвет "Грайворон" – 8 ракет,
- подводная лодка "Ростов-на-Дону" – 4 ракеты,
- подводная лодка "Старый Оскол" – 4 ракеты,
- подводная лодка "Великий Новгород" – 4 ракеты,
- подводная лодка "Колпино" – 4 ракеты.
То есть всего в залпе – 56 ракет "Калибр".
Кроме того, в Средиземном море застряли из-за перекрытия проливов Турцией еще такие ракетные корабли:
- 1 ракетный фрегат – "Адмирал Григорович",
- 1 ракетный корвет – "Орехово-Зуево",
- 2 ракетные подводные лодки – "Новороссийск" и "Краснодар".
Пожар на российском крейсере: коротко
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время разговора с Марком Фейгиным вечером 13 апреля рассказал, что российский крейсер "Москва" пылает. Он уточнил, что на борту судна находились 510 членов экипажа. Позже информацию о пожаре подтвердили и в Москве.
Утром 14 апреля Арестович уточнил, что флагман затонул.
В Одесской области предположили, что государство-агрессор может попытаться отомстить за уничтоженный флагман. Однако там подчеркнули, что украинские защитники готовы к этому.
Отметим, что "Москва" – тот военный корабль, который герои с острова Змеиный в первый день полномасштабной войны отправили в далекий путь – "на**й".
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