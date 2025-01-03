Мобилизация лиц с инвалидностью: что изменится после ликвидации МСЭК

С 1 января 2025 года в Украине начала действовать новая система для установления инвалидности, которая заменяет МСЭК. В Министерстве здравоохранения объяснили, приведет ли ликвидация МСЭК к мобилизации лиц с инвалидностью.

Об этом рассказывает 24 Канал. Подписанный президентом Украины законопроект № 11225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур проведения медико-социальной экспертизы" вызвал широкую дискуссию среди населения, в частности по поводу возможности мобилизации лиц с инвалидностью.

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Новая система инвалидности в Украине

Министерство здравоохранения Украины разъяснило, что слухи об обязательных переосвидетельствованиях для всех мужчин с инвалидностью в возрасте 25-60 лет, в частности с целью мобилизации, не соответствуют действительности.

Повторный осмотр необходимо будет проходить только тем лицам, которые должны были пройти его в период с 2022 по 2024 годы, но не смогли по уважительным причинам, например, из-за ограниченного доступа к медицинским учреждениям или пребывания в зонах активных боевых действий.

Согласно новому порядку, инвалидность будет устанавливаться или отменяться на основании четких критериев, определенных законом.

В Минздраве подчеркнули, что лица, имеющие статус инвалидности, продолжат получать льготы, помощь и отсрочку от мобилизации на период действия этого статуса. Под повторным осмотром понимается только то, что для лиц, которые должны были пройти его в указанный период, будет осуществлено новое оценивание их состояния.

В случае, если лицо не проходило повторный осмотр в связи с обстоятельствами военного времени, необходимость прохождения оценки остается, но оно будет осуществляться по новым правилам.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со 2 или 3 группой инвалидности должны пройти этот осмотр до 1 ноября 2025 года, а все остальные лица – до 1 апреля 2026 года.

Исключения касаются людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, пациентов с тяжелыми нарушениями здоровья или тех, кто является военнослужащими.

Важно отметить, что для лиц, которые имеют бессрочный статус инвалидности, повторное оценивание проходить не обязательно – только по желанию лица. Все льготы, гарантии и выплаты, которые были установлены до 1 января 2025 года, остаются в силе для всех граждан, независимо от повторного осмотра, если этот статус не изменился.

Минздрав также отметил, что эти изменения направлены на упрощение процедур, сохранения льгот и гарантий для людей с инвалидностью и повышение эффективности медико-социальных экспертиз.