Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что вместе с руководителем САП Александром Клименко пытался убедить президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414. Именно этот документ ограничивал независимость антикоррупционных органов.

Кривонос отрицает, что ему выдвигали условия, чтобы избежать принятия закона об ограничении независимости антикоррупционных органов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как Кривонос уговаривал Зеленского не отписывать закон №12414?

По словам Кривоноса, о принятии противоречивого закона в парламенте он узнал во время рабочего визита в Лондон.

С нами никто не разговаривал, никаких ультиматумов не выдвигал, ничего подобного не было,

– подчеркнул Кривонос.

По возвращении в Украину в тот же вечер, он и Клименко встретились с президентом. По словам главы НАБУ, оба имели отдельные, но короткие встречи с Зеленским, во время которых пытались донести свое беспокойство.

"Мы просили его не подписывать этот закон. Приводили свои аргументы", – рассказал глава НАБУ.

Однако, как заметил Кривонос, на момент этих разговоров законопроект уже был подписан и опубликован.