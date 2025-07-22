Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала 24 Каналу, какие последствия принятия этого законопроекта. Также спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сегодня, 22 июля, подписал законопроект о НАБУ и САП.

Важно Обыски и фактически ликвидация НАБУ и САП: все о ситуации с антикоррупционными органами

Подпишет ли законопроект Владимир Зеленский?

"Происходит убийство антикоррупционной реформы", – подчеркнула Богуславец.

Сегодня, как предположила она, вероятно, Владимир Зеленский может подписать закон, который ликвидирует НАБУ и САП.

Мы обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому не подписывать сегодня этот законопроект,

– сказала глава Антикоррупционного центра "Межа".

За него проголосовали 263 народных депутата. Единственный народный депутат из "Слуги народа", которая не голосовала, как отметила Богуславец, – глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Анастасия Радина.

В своем выступлении Радина отметила, что происходит разрушение антикоррупционной инфраструктуры, антикоррупционной реформы и достижения Революции Достоинства,

– подчеркнула она.

Богуславец отметила, что создание антикоррупционной реформы и антикоррупционной инфраструктуры не является результатом работы тех народных депутатов, которые проголосовали за этот законопроект. Она напомнила, что в 2014 году создание антикоррупционной инфраструктуры стало основным достижением Революции Достоинства. А сейчас большинство людей, которые являются авторами закона о НАБУ и тогда боролись за антикоррупционную реформу, находятся на фронте.

Этот документ, по ее словам, полностью легализует вмешательство Генпрокуратуры и лично генпрокурора в любое уголовные производства, которое ведет НАБУ. Наибольший риск заключается в том, что теперь все, что не понравится генпрокурору, он, вероятно, будет забирать из производства НАБУ и передавать в подследственность, например, не реформированного ГБР.

Тогда, как отметила глава Антикоррупционного центра "Межа", можно будет забыть о любых громких посадках, будущих серьезных коррупционных подозрениях чиновникам – то, что происходило в течение последнего года.

"Также мы готовим заявления к международным партнерам, от украинских организаций, от лидеров общественного мнения в Украине и за рубежом", – сказала Мартина Богуславец.

Добавим, что представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП, отметив, что ЕС "обеспокоен последними действиями Украины" в отношении этих антикоррупционных органов. НАБУ и САП, по его словам, имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо.

Мерсье отметил, что для вступления Украины в ЕС "необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость".