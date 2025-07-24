Президент Украины мог ветировать законопроект о ликвидации НАБУ и САП, но подписал его и увидел негативную реакцию общества. Это 24 Каналу отметил политолог Николай Давыдюк.

Смотрите также Почему ликвидация независимости НАБУ и САП – это игра с огнем и как скандал может ударить по Украине

Почему украинцы не доверяют новому законопроекту?

Николай Давыдюк отметил, что несмотря на то, что можно называть антикоррупционные органы в новом законопроекте независимыми, однако все равно оставлять их под контролем прокуратуры. Он не вызывает доверия у людей. Также в результате действий власти уничтожается стратегическая цель движения в ЕС. Поэтому активная и сознательная молодежь, которая любит Украину, вышла на протесты.

Мы боремся и против России, и за демократию здесь. Потому что кому-то показалось, что он может забрать себе все, что ему хочется. Это был тест. Они его не прошли,

– подчеркнул он.

Украинцы выходят на протесты, потому что они все-таки доверяли власти, хоть и видели много негативных моментов. Однако было мнение, что сейчас не ко времени, что после войны антикоррупционные органы возьмутся за всех. Людей очень сильно обидели.

Как утверждают источники, европейские лидеры звонят Зеленскому и выражают недовольство этим законом о НАБУ и САП. Они возмущены тем, что происходит. В частности, может не состояться вступления Украины в ЕС.

Сейчас президент пытается отмотать, но доверия нет. Надо смотреть на этот закон. Не все депутаты хотят голосовать. На самом деле у НАБУ было 70 дел относительно депутатов на разной стадии финализации. Они соберут сейчас 70 голосов, чтобы отмотать? Нет,

– сказал политолог.

Важно, что во время войны партнеры выделяли деньги Украине на военные нужды, чтобы мы могли отбиваться от России. Поэтому, вероятно, это негативно повлияет и на военную помощь.

Напомним, Владимир Зеленский 24 июля согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП. По его словам, законопроект в этот же день будет внесен в Верховную Раду Украины. Президент заявил, что этот законопроект гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства.