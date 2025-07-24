Свириденко встретилась с послами G7 на фоне критики относительно угроз независимости НАБУ и САП
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер-министр Тарас Качка встретились с послами стран G7 для обсуждения украинской антикоррупционной политики.
- Президент Зеленский анонсировал новый законопроект, который усилит независимость НАБУ и САП, что было положительно воспринято послами G7.
- Послы G7 выразили поддержку антикоррупционным инициативам Украины и предложили свою помощь в их реализации.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер-министр Украины Тарас Качка встретились с послами стран G7. Тематика разговора касалась украинской антикоррупционной политики, а также работы НАБУ и САП.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Свириденко на ее странице в фейсбуке.
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Какой была встреча чиновников с послами "Большой семерки"?
Юлия Свириденко отметила, что правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции. Это найдет отражение в программе действий Кабинета Министров.
Сегодня же президент Украины принял решение – подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры,
– написала премьер-министр.
Она подчеркнула, что эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП.
Кроме того, Свириденко поблагодарила партнеров из стран G7 за доверие, принципиальность и поддержку.
Как отреагировали в G7 на новый законопроект Зеленского?
Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что послы G7 приветствуют обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам. Она также отметила, что страны Европейского Союза и "Большой семерки" предлагают свою помощь в этом.
Мы обсудили нынешние события и приветствовали вчерашнее объявление Владимира Зеленского о перезагрузке антикоррупционных институтов. Мы предложили наши консультации и помощь,
– сказала Матернова.
Это заявление она сделала после завершения координационной встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой.
К слову, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду новый законопроект, направленный на усиление антикоррупционных органов. Он заверил, что эти структуры останутся независимыми, без всякого российского влияния или вмешательства, а все гарантии их независимости будут сохранены.