Свириденко встретилась с послами G7 на фоне критики относительно угроз независимости НАБУ и САП

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер-министр Украины Тарас Качка встретились с послами стран G7. Тематика разговора касалась украинской антикоррупционной политики, а также работы НАБУ и САП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Юлии Свириденко на ее странице в фейсбуке.

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Какой была встреча чиновников с послами "Большой семерки"?

Юлия Свириденко отметила, что правительство Украины настроено на нулевую терпимость к коррупции. Это найдет отражение в программе действий Кабинета Министров.

Сегодня же президент Украины принял решение – подать новый законопроект, который не только устранит все имеющиеся разногласия, но и усилит независимость антикоррупционной инфраструктуры,

– написала премьер-министр.

Она подчеркнула, что эти изменения сделают невозможным любое влияние со стороны врага и любое вмешательство в работу правоохранительных органов, в частности НАБУ и САП.

Кроме того, Свириденко поблагодарила партнеров из стран G7 за доверие, принципиальность и поддержку.

Как отреагировали в G7 на новый законопроект Зеленского?

Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что послы G7 приветствуют обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам. Она также отметила, что страны Европейского Союза и "Большой семерки" предлагают свою помощь в этом.

Мы обсудили нынешние события и приветствовали вчерашнее объявление Владимира Зеленского о перезагрузке антикоррупционных институтов. Мы предложили наши консультации и помощь,

– сказала Матернова.

Это заявление она сделала после завершения координационной встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

К слову, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду новый законопроект, направленный на усиление антикоррупционных органов. Он заверил, что эти структуры останутся независимыми, без всякого российского влияния или вмешательства, а все гарантии их независимости будут сохранены.