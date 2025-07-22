Это 24 Каналу объяснила юрист, руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа" Елена Купина. В ряде украинских городов люди протестуют из-за законопроекта по НАБУ и САП.

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Какие есть 3 опасных момента?

Елена Купина отметила, что в Раде проголосовали за законопроект 12414. Этим законопроектом уничтожена вся антикоррупционная инфраструктура, которая строилась в ответ на Революцию Достоинства, укреплялась и строилась последние 10 лет.

Прежде всего генеральный прокурор имеет право истребовать любое дело от НАБУ, ознакомиться с его материалами. Это означает, что нарушается любая тайна следствия. То есть если НАБУ проводит расследование относительно каких-то топ-чиновников, которых Офис Президента захочет сохранить, то они в любой момент могут истребовать все дело, быть в курсе и предупредить тому, чтобы человеку было объявлено подозрение.

Также генпрокурор имеет право менять группу прокуроров САП. Если будут отобраны независимые прокуроры, которые не захотят, например, оказывать давление или наоборот захотят отказаться давать подозрение, то их просто заменят.

И третья, наиболее опасная, заключается в том, что убито эксклюзивную подследственность НАБУ по топ-коррупции. Это означает, что генеральный прокурор имеет право изменить подследственность по любому делу. Скорее всего, он будет передавать их под контроль над ГБР,

– объяснила юрист.

По этому законопроекту уже начали высказываться топ-чиновники стран Запада. В частности, комиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Марта Кос уже публично раскритиковала закон о ликвидации НАБУ.

Пока нет официальной информации, что законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Однако есть информация от некоторых источников, что президент уже подписал этот законопроект.

Мы будем требовать на сегодняшнем собрании, чтобы президент все-таки наложил вето и одумался. Ведь пока официальной информации о подписании нет, мы надеемся, что все еще может быть спасено. Если президент подпишет этот законопроект, он подпишет себе приговор,

– добавила руководитель проектов Антикоррупционного центра "Межа".

Заметим, что сайт Рады лег на "работы" после голосования по НАБУ. Ознакомиться с деталями скандального законопроекта и тем, подписал ли его уже Владимир Зеленский, – невозможно.