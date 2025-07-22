Его якобы закрыли на "технические работы", сообщает 24 Канал.

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Почему не работает сайт Рады?

Ознакомиться с деталями скандального законопроекта и тем, подписал ли его уже Владимир Зеленский, – невозможно.

Проводятся технические работы по администрированию сервиса Верховной Рады Украины. Спасибо за понимание!

– говорится в сообщении.

Сайт ВР недоступен из-за технических работ / Скриншот 24 Канала

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП, подчиняя их Генеральному прокурору.

Спикер парламента Руслан Стефанчук уже подписал документ, теперь он передан на подпись президенту.

Вечером неравнодушные граждане вышли на протесты в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. Люди пришли с плакатами, на которых указано, что упомянутый законопроект – путь к авторитаризму, а также то, что украинцы никогда не простят, если эта инициатива вступит в силу.