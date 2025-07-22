Його нібито закрили на "технічні роботи", повідомляє 24 Канал.
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Чому не працює сайт Ради?
Ознайомитися з деталями скандального законопроєкту та тим, чи підписав його вже Володимир Зеленський, – неможливо.
Проводяться технічні роботи з адміністрування сервісу Верховної Ради України. Дякуємо за розуміння!
– йдеться в повідомленні.
Сайт ВР недоступний через технічні роботи / Скриншот 24 Каналу
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи їх Генеральному прокурору.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук уже підписав документ, тепер його передано на підпис президентові.
Увечері небайдужі громадяни вийшли на протести в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Люди прийшли з плакатами, на яких зазначено, що згаданий законопроєкт – шлях до авторитаризму, а також те, що українці ніколи не пробачать, якщо ця ініціатива вступить у дію.