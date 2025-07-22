Його нібито закрили на "технічні роботи", повідомляє 24 Канал.

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Чому не працює сайт Ради?

Ознайомитися з деталями скандального законопроєкту та тим, чи підписав його вже Володимир Зеленський, – неможливо.

Проводяться технічні роботи з адміністрування сервісу Верховної Ради України. Дякуємо за розуміння!

– йдеться в повідомленні.

Сайт ВР недоступний через технічні роботи / Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи їх Генеральному прокурору.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук уже підписав документ, тепер його передано на підпис президентові.

Увечері небайдужі громадяни вийшли на протести в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. Люди прийшли з плакатами, на яких зазначено, що згаданий законопроєкт – шлях до авторитаризму, а також те, що українці ніколи не пробачать, якщо ця ініціатива вступить у дію.