Во Львове проходит акция в поддержку НАБУ и САП. Также люди собрались в Киеве, Днепре и Одессе.

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Что известно об акции протеста против ликвидации НАБУ и САП во Львове?

Студент Львовской политехники заявил: учащиеся вуза собрались с требованием наложить вето на закон. Парень объяснил, что идея провести протест появилась сразу после голосования за законопроект 12414 в Верховной Раде. А студенты пришли на акцию, потому что не хотят, чтобы НАБУ и САП потеряли независимость.

Слышно, как толпа кричит "Требуем вето!"

На вопрос о дальнейших планах организатор акции ответил, что протестующие не собираются расходиться, пока не будет наложено вето от президента.

Интересно, что сейчас сайт Верховной Рады лежит. А потому нельзя узнать, есть ли там подпись Зеленского.

22 июля стало известно, что генпрокурор, глава СБУ и глава ГБР обсудили с G7 спецоперации в отношении НАБУ.