У Львові відбувається акція на підтримку НАБУ та САП. Також люди зібралися у Києві, Дніпрі та Одесі.

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Що відомо про акцію протесту проти ліквідації НАБУ та САП у Львові?

Студент Львівської політехніки заявив: молодь із ЗВО зібралася з вимогою накласти вето на закон. Хлопець пояснив, що ідея провести протест з'явилася одразу після голосування за законопроєкт 12414 у Верховній Раді. А студенти прийшли на акцію, бо не хочуть, щоб НАБУ і САП втратили незалежність.

Чутно, як натовп кричить "Вимагаємо вето!"

На запитання про подальші плани організатор акції відповів, що учасники протесту не збираються розходитися, доки не буде накладено вето від президента.

Цікаво, що зараз сайт Верховної Ради лежить. А тому не можна дізнатися, чи є там підпис Зеленського.

22 липня стало відомо, що генпрокурор, очільник СБУ і глава ДБР обговорили з G7 спецоперації щодо НАБУ.