Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Руслана Кравченка у його телеграм-каналі.

До теми Єврокомісарка розкритикувала закон про ліквідацію НАБУ і нагадала про умови вступу у ЄС

Що сказав Кравченко про зустріч з послами G7?

Руслан Кравченко розповів, що разом з Малюком, Сухачовим та послами G7 обговорили низку питань: від викорінення корупції та реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни – з агентами Росії.

Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ,

– сказав генпрокурор.

Кравченко також висловив переконання, що довіра і впевненість громадськості у верховенстві права – надважливі. І в цьому бачення України з міжнародними партнерами збігається.

Генеральний прокурор України також подякував партнерам за послідовну підтримку України.

До слова, раніше Верховна Рада 22 липня проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП. Цей закон підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору.

Законопроєкт уже підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Наразі документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.