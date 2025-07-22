Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Руслана Кравченко в его телеграм-канале.

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Что сказал Кравченко о встрече с послами G7?

Руслан Кравченко рассказал, что вместе с Малюком, Сухачевым и послами G7 обсудили ряд вопросов: от искоренения коррупции и реформы правоохранительных органов, до борьбы с врагом на передовой и внутри страны – с агентами России.

Наши международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и о работе правоохранительных органов Украины в целом, и о недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ,

– сказал генпрокурор.

Кравченко также выразил убеждение, что доверие и уверенность общественности в верховенстве права – сверхважные. И в этом видение Украины с международными партнерами совпадает.

Генеральный прокурор Украины также поблагодарил партнеров за последовательную поддержку Украины.

К слову, ранее Верховная Рада 22 июля проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Этот закон подчиняет НАБУ и САП генпрокурору.

Законопроект уже подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Сейчас документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.