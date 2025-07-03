Не только Гудкова: ликвидировали также офицера командования ВМФ России Наримана Шихалиева

В результате обстрела в Курской области погиб не только генерал Михаил Гудков, но и капитан 2-го ранга Нариман Шихалиев. Он, вероятно, погиб в то же время, что и Гудков.

Он был в том же командном пункте в Коренево. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В Курской области ликвидирован офицер Нариман Шихалиев

Вместе с заместителем командующего Военно-морских сил РФ Михаилом Гудковым в Курской области ликвидирован также офицер Нариман Шихалиев.

Он был капитаном 2-го ранга и, вероятно, находился в том же командном пункте в Коренево, по которому нанесли удар.

Напомним, в России официально признали гибель заместителя командующего военно-морского флота генерал-майора Михаила Гудкова. Вместе с ним уничтожен еще с десяток офицеров России.

2 июля Силы обороны нанесли удар по центру управления оккупантов в Коренево. Уничтоженный Михаил Гудков был героем России и военным преступником, приказывал казнить украинских пленных, также известен своим безжалостным отношением и к собственным подчиненным.