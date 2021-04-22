Это не означает увольнения Вовка и компании, – Маселко о ликвидации ОАСК
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева. Но это не означает окончательное увольнение Павла Вовка и его коллег.
Источник:24 канал
Первый очень важный шаг сделали, однако он действительно только первый. Такое мнение в блоге "Правосудие по-новому" выразил Роман Маселко.
Читайте полный выпуск блога Ликвидация ОАСК: как окончательно решить проблему с "волчьим" правосудием, а не создать новую
По его словам, дорога к настоящему правосудию не такая короткая и простой ликвидацией ОАСК проблемы не решить.
Сразу надо прояснить, что ликвидация ОАСК не означает увольнение Вовка и компании,
– отметил Маселко.
Он отметил, что если парламент поддержит президента, то судьи только потеряют возможность осуществлять правосудие, но сохранят должность и дальше будут получать немалые зарплаты.
Ликвидация ОАСК может стать имитацией
Более того, они смогут попасть в новосозданный суд. "Тогда ликвидация ОАСК будет лишена всякого смысла и станет простой имитацией", – отметил адвокат.
Полный выпуск блога "Правосудие по-новому": смотрите видео
Уволить Вовка и его судей, как сказал Маселко, можно только в порядке дисциплинарного производства или квалификационного оценивания. Первое полностью зависит от Высшего совета правосудия, а для второго еще и нужна Высшая квалификационная комиссия.
Что известно о ликвидации ОАСК
- Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля 2021 года инициировал ликвидацию ОАСК.
- Соответствующий законопроект поступил в парламент.
- Известно, что вместо Окружного админсуда предлагают создать Киевский городской окружной административный суд.
- Законопроект о ликвидации поддерживает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- Судьи ОАСК написали обращение к членам мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Европы.
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