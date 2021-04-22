Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева. Но это не означает окончательное увольнение Павла Вовка и его коллег.

Первый очень важный шаг сделали, однако он действительно только первый. Такое мнение в блоге "Правосудие по-новому" выразил Роман Маселко.

Читайте полный выпуск блога Ликвидация ОАСК: как окончательно решить проблему с "волчьим" правосудием, а не создать новую

По его словам, дорога к настоящему правосудию не такая короткая и простой ликвидацией ОАСК проблемы не решить.

Сразу надо прояснить, что ликвидация ОАСК не означает увольнение Вовка и компании,

– отметил Маселко.

Он отметил, что если парламент поддержит президента, то судьи только потеряют возможность осуществлять правосудие, но сохранят должность и дальше будут получать немалые зарплаты.

Ликвидация ОАСК может стать имитацией

Более того, они смогут попасть в новосозданный суд. "Тогда ликвидация ОАСК будет лишена всякого смысла и станет простой имитацией", – отметил адвокат.

Полный выпуск блога "Правосудие по-новому": смотрите видео

Уволить Вовка и его судей, как сказал Маселко, можно только в порядке дисциплинарного производства или квалификационного оценивания. Первое полностью зависит от Высшего совета правосудия, а для второго еще и нужна Высшая квалификационная комиссия.

Что известно о ликвидации ОАСК