Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Але це не означає остаточне звільнення Павла Вовка і його колег.

Перший дуже важливий крок зробили, однак він дійсно лише перший. Таку думку у блозі "Правосуддя по-новому" висловив Роман Маселко.

Читайте повний випуск блогу Ліквідація ОАСКу: як остаточно розв'язати проблему з "вовчим" правосуддям, а не створити нову

За його словами, дорога до справжнього правосуддя не така коротка і простою ліквідацією ОАСКу проблеми не розв'язати.

Одразу треба прояснити, що ліквідація ОАСКу не означає звільнення Вовка і компанії,

– зазначив Маселко.

Він зауважив, що якщо парламент підтримає президента, то судді лише втратять можливість здійснювати правосуддя, але збережуть посаду і далі отримуватимуть чималі зарплати.

Ліквідація ОАСКу може стати імітацією

Ба більше, вони матимуть змогу потрапити у новостворений суд. "Тоді ліквідація ОАСКу буде позбавлена будь-якого змісту і стане простою імітацією", – відзначив адвокат.

Повний випуск блогу "Правосуддя по-новому": дивіться відео

Звільнити Вовка і його суддів, як сказав Маселко, можна лише у порядку дисциплінарного провадження чи кваліфікаційного оцінювання. Перше повністю залежить від Вищої ради правосуддя, а для другого ще й потрібно Вищу кваліфікаційну комісію.

Що відомо про ліквідацію ОАСКу