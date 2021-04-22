Це не означає звільнення Вовка і компанії, – Маселко про ліквідацію ОАСКу
Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Але це не означає остаточне звільнення Павла Вовка і його колег.
Джерело:24 канал
Перший дуже важливий крок зробили, однак він дійсно лише перший. Таку думку у блозі "Правосуддя по-новому" висловив Роман Маселко.
Читайте повний випуск блогу Ліквідація ОАСКу: як остаточно розв'язати проблему з "вовчим" правосуддям, а не створити нову
За його словами, дорога до справжнього правосуддя не така коротка і простою ліквідацією ОАСКу проблеми не розв'язати.
Одразу треба прояснити, що ліквідація ОАСКу не означає звільнення Вовка і компанії,
– зазначив Маселко.
Він зауважив, що якщо парламент підтримає президента, то судді лише втратять можливість здійснювати правосуддя, але збережуть посаду і далі отримуватимуть чималі зарплати.
Ліквідація ОАСКу може стати імітацією
Ба більше, вони матимуть змогу потрапити у новостворений суд. "Тоді ліквідація ОАСКу буде позбавлена будь-якого змісту і стане простою імітацією", – відзначив адвокат.
Повний випуск блогу "Правосуддя по-новому": дивіться відео
Звільнити Вовка і його суддів, як сказав Маселко, можна лише у порядку дисциплінарного провадження чи кваліфікаційного оцінювання. Перше повністю залежить від Вищої ради правосуддя, а для другого ще й потрібно Вищу кваліфікаційну комісію.
Що відомо про ліквідацію ОАСКу
- Президент України Володимир Зеленський 13 квітня 2021 року ініціював ліквідацію ОАСКу.
- Відповідний законопроєкт надійшов до парламенту.
- Відомо, що замість Окружного адмінсуду пропонують створити Київський міський окружний адміністративний суд.
- Законопроєкт про ліквідацію підтримує спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
- Судді ОАСК написали звернення до членів моніторингового комітету Парламентської асамблеї Європи.
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