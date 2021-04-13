Президентский законопроект о ликвидации скандального Окружного админсуда Киева – уже подан в Раду. За его рассмотрение нардепы должны взяться в ближайшее время, ведь обозначен документ как неотложный. Поможет ли эта инициатива наконец решить проблемы с судьями ОАСК – читайте далее.

24 канал пообщался с экспертами и народными избранниками, чтобы выяснить, действительно ли украинцы получили шанс на восстановление справедливости и что нужно, чтобы это все же произошло.

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Однозначно – победа, но есть несколько "но"

Исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба назвала инициативу президента небольшой победой. Однако для того, чтобы делать более конкретные выводы, нужно увидеть полный текст законопроекта. Надо четко понимать, какой именно будет процедура ликвидации Окружного админсуда Киева и что будет с его судьями. "Если их просто переведут в другие суды, Павел Вовк, думаю, имеет достаточно опыта, чтобы захватить власть в любом", – отметила эксперт.

Кроме этого, важно понимать и дальнейшую судьбу дел, которые рассматривал этот суд. Ведь сила, которую получил Вовк, связана именно с исключительными полномочиями ОАСК и возможностью пересматривать и фактически останавливать решения центральных органов исполнительной власти.

Какими громкими решениями отметился ОАСК? Именно судьи ОАСК вернули проспекту Степана Бандеры в Киеве его предыдущее название – Московский, отменили постановление о новой редакции украинского правописания, признали незаконной национализацию "Приватбанка", приостановили переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Руководителя суда Павла Вовка и других судей подозревают в попытке узурпации власти. Аудиозаписи, которые об этом свидетельствуют, НАБУ обнародовало еще в 2019 году. Впрочем, это не мешало ОАСК продолжать вершить "кривосудие".

Шиба предположила, что дела ОАСК могут передать, например, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Однако к добропорядочности тамошних судей также есть значительные замечания. Ведь с момента создания они принимали как продуктивные решения, например, о недопуске определенных кандидатов к выборам, так и негативные.

"Чрезвычайно важно, чтобы этот законопроект был подан в нормальной редакции. Чтобы Рада приняла его безотлагательно, чтобы судей распустили сразу, а не чтобы увольнение тянулось годами", – подчеркнула эксперт.

Она обратила внимание и на то, что в Украине до сих пор существует не один, а аж два Верховных суда. "Институция и специализированные суды не ликвидированы. Эти люди 2 года остаются на должностях, хотя не рассматривают дела, но получают гонорары", – пояснила она.

В то же время юрист Анна Маляр, глава Центра правовых и криминологических исследований, пояснила, что законопроект о ликвидации ОАСК – лишь точечное влияние на один из участков судебной власти. Предсказать, как это скажется в целом на деятельности судопроизводства и каковы будут результаты – достаточно сложно. Ведь опыт реформирования украинских судов преимущественно негативный по своим последствиям.

Важно не просто ликвидировать суд, но и уволить судей

Шиба отметила, что чуть ли не каждый украинский президент брался за процедуры по реформированию судов. Своими указами они создавали или реорганизовывали судебные учреждения, но об Окружном админсуде "забывали".

ОАСК постоянно выпадал из этих указов в последний момент. Потому что президенты, вероятно, договаривались о сотрудничестве в обмен на какие-то политические гарантии,

– пояснила она.

Зато на этот раз есть отдельный законопроект, нацеленный именно на Окружной административный суд Киева. Шиба убеждена, что, учитывая токсичность его руководителя, даже из криминальных сообществ и коррупционеров спасать Павла Вовка, скорее всего, не будет никто. В то же время правовое и судейское сообщество будут отмежевывать себя от скандального коллеги.

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Об этом свидетельствует как минимум реакция Верховного суда на пленки, обнародованные НАБУ. В 2020 году там сделали публичное заявление, в котором осудили поведение Павла Вовка. Это при том, что критика одних судей другими – в украинской судебной системе явление крайне необычное. Преимущественно они наоборот склонны защищать друг друга.

"Я уверена, что на этот раз до ликвидации дойдет. Но важно, как именно она произойдет. Важно, чтобы судей уволили также с должностей, а не просто перевели в другие учреждения. Но для этого нужны будут, конечно, отдельные законопроекты и процедуры", – пояснила Шиба. И добавила, что большинство судей ОАСК не прошли квалификационное оценивание. То есть их должны уволить из-за того, что они не соответствуют требованиям добропорядочности и профессионализма. К тому же, многие из них фигурируют в различных уголовных делах, поэтому важно привлечь их к ответственности.

Что о судьбе судей говорят у Зеленского

Федор Вениславский, представитель президента в КСУ, заметил, что, скорее всего, идет речь о переводе судей ОАСК в другое судебное учреждение. "Скорее всего, это будет окружной суд, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область. Фактически его юрисдикция будет распространяться и на Киев, то есть останется один суд. Если судьи не согласятся на перевод, это является основанием для их увольнения", – сказал он.

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Почему за ОАСК взялись именно сейчас

По мнению Шибы, последней каплей, которая убедила украинские власти серьезно взяться за вопросы ОАСК, были недавние обыски НАБУ. Именно тогда на получении взятки, которая, по версии следствия, была предназначена именно Павлу Вовку, поймали его родного брата – Юрия Зонтова.

Обратите внимание! Во время обысков у Зонтова и его сообщника обнаружили крупную сумму наличных. А именно – более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов и 230 тысяч гривен.

На то, что Зеленский внес законопроект по Окружному админсуду именно после очередного скандала, обратил внимание и Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE. По его словам, Вовк стал слишком токсичным для Офиса Президента и начал выделяться даже на фоне достаточно сложной коррупционной ситуации в Украине.

"Такая информация появилась еще накануне, однако не от имени самого Вовка. Об этом писали неофициальные лица, приближенные к главе ОАСК. Они начали оскорблять президента и стало понятно, что у них не такие уж и хорошие отношения, как были раньше. Собственно, это и вылилось в законопроект о ликвидации ОАСК", – пояснил эксперт.

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Жернаков, как и Шиба, подчеркнул, что сам шаг президента является правильным и мощным. Однако однозначно стоит ознакомиться непосредственно с текстом законопроекта и проанализировать документ. В то же время уже сам факт, что Зеленский предлагает ликвидировать ОАСК, а не забрать у него, например, 1% полномочий "для галочки", заслуживает поддержки.

Наконец, по словам Вениславского соответствующий законопроект готовили заранее, то есть это не "пожарный вариант". Ранее президент инициировал законопроект об уменьшении юрисдикции ОАСК путем передачи части полномочий Верховному Суду. Однако последние события заставили главу государства действовать радикальнее.

Скандальные судьи будут сопротивляться

Председатель правления Фонда DEJURE отметил, что судьи ОАСК – не из тех, кто будет молча сидеть сложа руки и ждать, пока их ликвидируют или посадят впоследствии в тюрьму. Нет никаких сомнений, что они будут сопротивляться. "Это не будет легко. Они будут вставлять палки в колеса, привлекать все свои связи, в частности – Высший совет правосудия", – пояснил он.

В то же время вопрос заключается в том, не станет ли инициатива по ликвидации суда очередной костью для общества, и не будет ли прятаться за всем этим еще один "договорняк" со скандальными судьями. Имеет значение также и то, насколько юридически грамотно все будет сделано.

Что еще говорят у Зеленского

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что у судей ОАСК была возможность хотя бы попытаться восстановить доверие общества и перестать генерировать деструктив для государства. Однако этого так и не сделали.

ОАСК стал символом того, каким точно не должен быть суд в стране, где действует верховенство права. А уже после недавних следственных действий НАБУ окончание истории этого суда стало вполне ясным,

– подчеркнул он.

И заверил, что как бы кто ни сопротивлялся в судебной системе, как бы ни пытался манипулировать своим общественным положением и статусом, полного ее обновления не избежать.

Сроки рассмотрения законопроекта

"Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что Зеленский уже отметил законопроект как неотложный. Теперь нужно, чтобы депутаты на заседании подтвердили это решение своим голосованием.

После этого народные избранники должны определить сокращенные сроки для его рассмотрения. Речь идет о 7 днях на подачу альтернативных законопроектов и еще 7 дней на подачу правок и предложений после первого чтения.