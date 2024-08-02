Запад боится проверить: что будет, если ликвидировать Путина

Есть страны, которые могли бы организовать операцию по уничтожению Путина. Но никто не берется за реализацию этой идеи, потому что нет политического решения.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Запад боится потенциальных последствий ликвидации Путина. Если это произойдет, то есть вариант, что следующий, кто придет после него, попытается нанести ядерный удар.

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Какие возможные последствия ликвидации Путина

Как отметил Яковенко, вероятность такого развития событий на самом деле невелика. Вряд ли следующий глава России рискнет использовать ядерное оружие.

Возможность ядерного удара в таком случае на самом деле невелика. Но никто этого проверять не хочет. Те государства, которые могли бы ликвидировать Путина, не имеют политического решения. Хотя это изменило бы судьбу войны. Даже самый жесткий "ястреб", который придет к власти после Путина, сразу прекратил бы войну. Потому что все понимают, что она ведет к самоликвидации России,

– отметил Яковенко.

В этом контексте непонятно, почему Запад не позволяет Украине бить дальше вглубь по территории России. Такие удары явно не повлекут ядерную войну. Россия не будет так реагировать на условный удар по аэродрому "Энгельс-2".

Очень надеюсь, что этот преступный запрет будет отменен. Угроза начала ядерной войны после ударов Украины по военным аэродромам России является нулевой. Это очень ошибочная политика Запада,

– подчеркнул Яковенко.