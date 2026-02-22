Запад обратил на это внимание: политик из США ответил, изменит ли что-то в России убийство Путина
- Владимир Зеленский сомневается, что убийство Путина изменит ситуацию в России, поскольку система может породить нового диктатора.
- Юрий Рашкин считает, что смена власти в России может привести к другой политике и повлиять на российско-украинскую войну.
Владимир Зеленский в ответ на ответ об устранении Владимира Зеленского сказал, что сомневается, что такое убийство что-то бы изменило. Президент Украины не уверен, остановит ли это войну, ведь, по его мнению, российская система может создать нового диктатора.
Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что сейчас, вероятно, нецелесообразно тратить силы и ресурсы, на то, что сделать невозможно, ведь есть и другие важные задачи. Однако, он считает, в если бы в России сменилась власть, то в Кремле бы задумались действительно ли им нужна такая изнурительная война.
Что будет, если Путин отойдет от власти?
Юрий Рашкин отметил, если заменить Путина в Кремле на кого-то другого, то российско-украинская война может развиваться по-другому.
Я подозреваю, что смена руководства приведет к кардинально другой политике, ведь Россия – это царство. А когда ты меняешь царя, то многое меняется, потому что нет закона. Поэтому это будет или лучше, или хуже, но не будет то же самое,
– высказался он.
Несмотря на все, кто бы ни был у власти в России, важно, чтобы Запад и дальше поддерживал Украину в противостоянии Кремлю. Ведь сейчас есть другие насущные вопросы и проблемы. Говорится о линии фронта и финансовой поддержке нашего государства.
К слову, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что ликвидация Путина могла бы вызвать непредсказуемые последствия – от прихода еще более радикального лидера к консолидации российского общества и осложнения отношений с Западом. По его мнению, именно риск дестабилизации сдерживает от подобного сценария, несмотря на то, что ключевым двигателем войны остается нынешний глава Кремля.
Какую политику сейчас ведет Путин?
Планы Кремля по стратегическому прорыву все больше теряют реалистичность. В России дефицит подготовленных кадров, проблемы с логистикой и растет экономическое давление. В итоге амбиции Путина сталкиваются с серьезными вызовами как на поле боя, так и внутри страны.
После очередной встречи Украины, США и России в Женеве ощутимых результатов не зафиксировано. Переговоры больше напоминают политическую демонстрацию, чем реальный путь к миру. Часть экспертов считает, что стороны пытаются показать прогресс перед Дональдом Трампом показать прогресс перед Дональдом Трампом, тогда как стратегических договоренностей до сих пор нет.
В Кремле заявили, что отношения с Японией фактически разрушены, а переговоры о мирном соглашении пока не ведутся. В то же время Токио заявляет о готовности и в дальнейшем добиваться решения территориального спора и заключения мирного договора.