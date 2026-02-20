Кое-что останавливает: экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ликвидировать Путина сейчас невыгодно

Недавно Владимир Зеленский комментировал возможную ликвидацию Владимира Путина. Он отметил, что устранение кремлевского диктатора не привело бы к кардинальным изменениям в России, ведь российская агрессия это глубоко укоренившаяся система.

Экс-сотрудник СБК Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что действительно, если ликвидировать Путина, то проблем меньше не станет. Кроме того, он считает, что Россия также боится физической ликвидации Зеленского. Все потому, что в такой ситуации ни один аналитик не может предсказать, что произойдет дальше.

Почему ликвидация Путина сейчас невыгодна?

Иван Ступак отметил, если кремлевского диктатора не станет из-за определенных действий украинских спецслужб, то будет сложно предсказать, кто придет к власти вместо него.

А если придет кто-то, кто еще более настроен на войну до конца? Это объединит изнутри российское общество, плюс настроит против нас Запад. Поэтому, я думаю, что именно из-за этих соображений не происходит физической ликвидации,

– предположил он.

Однако, если кремлевский диктатор умрет своей смертью или в результате каких-то внутренних процессов, то есть большая вероятность, что война в Украине завершится примерно за 3 – 4 месяца.

Интересно. Зеленский в интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что он значительно моложе Путина и убежден, что Украина переживет российского лидера. Он отметил, что несмотря на атаки на энергетическую инфраструктуру, решающее влияние на прекращение агрессии могут иметь США, если усилят давление на Москву.

По мнению экс-сотрудника СБК, главным двигателем этой войны – является Путин. Остальные чиновники из его окружения, возможно, стремятся к завершению войны на определенных условиях.

Иван Ступак считает, что основной причиной является то, что близкое окружение кремлевского диктатора стремится вернуться к привычной, богатой жизни без военных забот.

Какие проблемы у Путина?