Ексспівробітник СБК Іван Ступак розповів 24 Каналу, що дійсно, якщо ліквідувати Путіна, то проблем менше не стане. Крім того, він вважає, що Росія також боїться фізичної ліквідації Зеленського. Все тому, що в такій ситуації жоден аналітик не може передбачити, що станеться далі.

Чому ліквідація Путіна зараз невигідна?

Іван Ступак зауважив, якщо кремлівського диктатора не стане через певні дії українських спецслужб, то буде складно передбачити, хто прийде до влади замість нього.

А якщо прийде хтось, хто ще більш налаштований на війну до кінця? Це об'єднає зсередини російське суспільство, плюс налаштує проти нас Захід. Тому, я думаю, що саме через ці міркування не відбувається фізичної ліквідації,

– припустив він.

Однак, якщо кремлівський диктатор помре своєю смертю або внаслідок якихось внутрішніх процесів, то є велика ймовірність, що війна в Україні завершиться приблизно за 3 – 4 місяці.

Цікаво. Зеленський в інтерв'ю Politico на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що він значно молодший за Путіна і переконаний, що Україна переживе російського лідера. Він наголосив, що попри атаки на енергетичну інфраструктуру, вирішальний вплив на припинення агресії можуть мати США, якщо посилять тиск на Москву.

На думку ексспівробітника СБК, головним рушієм цієї війни – є Путін. Решта посадовців з його оточення, можливо, прагнуть завершення війни на певних умовах.

Іван Ступак вважає, що основною причиною є те, що близьке оточення кремлівського диктатора прагне повернутись до звичного, заможного життя без воєнних турбот.

Які проблеми у Путіна?